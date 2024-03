Londra merkezli Nothing’in tüm dünyada merakla beklenen yeni telefonu Nothing Phone (2a) Türkiye’de! Rakiplerinden ayrışan özgün görünümünün yanı sıra bütçe dostu ve performans odaklı özellikleriyle fark yaratan Phone (2a), 2 Mart Salı günü satışa çıkacak.

İlginizi çekebilir: Nothing Phone (2a) Elimizde! | İlk bakış ve değerlendirme

Nothing, ürünlerinin tasarımlarında hem günlük hayatın içinden hem de yaratıcı dünyadan ilham alıyor. Tüm bunları şeffaf tasarımındaki farklı derinlik katmanlarıyla veren marka, simetrik ve asimetrik unsurlardan faydalanıyor. Bu felsefeyle hayata geçirdiği ürünleriyle rakiplerinden farklılaşan Londra merkezli Nothing, Türkiye’de Evofone garantisiyle piyasaya sürdüğü Phone (2a) modeliyle de amiral gemisi segmenti dışında yer alan fiyat/performans odaklı telefonlardan ayrışıyor, değer algısını yeniden tanımlıyor.

İstanbul’da düzenlenen lansmanda konuşan Evofone Markalar Grubu Direktörü İrfan Öztürk “Nothing’in ürün tasarım felsefesi, her geçen gün dizaynları aynılaşan cihazlar arasında fark yaratıyor, adeta Nothing ve diğerleri algısını oluşturuyor. Ülkemize getirdiğimiz Phone (2a) ise bu felsefenin son ürünü ve tüketicilerin de ilgi göstereceğine inanıyoruz. Milk ve Siyah renk alternatifleriyle satışa çıkardığımız cihazın fiyatı ise 19.999 TL’den başlıyor” dedi.

Nothing Phone (2a)’nın “Gözler”i ortaya çıktı

Nothing’in benzersiz tasarım felsefesinin son modeli Phone (2a), özgün dizaynıyla dikkatleri üstüne çekiyor. Phone (2a)’nın tasarımında kameraları NFC bobininin içine yerleştiren Nothing, bu sayede yepyeni bir simge de oluşturmuş oldu: Gözler. Phone (2a)’nın “Gözler”inin arkasında ise adeta bir beyin gibi olan ve telefona güç veren zeka merkezi yer alıyor.

Nothing’in tasarımcıları, Phone (2a)’ya yepyeni bir boyut ve perspektif kazandırmak için telefonun kenarlarını 90 derece açıyla saran yekpare kapağıyla da sektörde bir ilke imza attı. Telefonu estetik açıdan ön plana çıkaran bu tasarım, aynı zamanda düşme testi sonuçlarında da önemli bir gelişme gösterdi.

Daha yenilikçi ve işlevsel bir görünümle üçlü Glyph Arayüzü ışıklandırması

Arka yüzünde yeni bir üçlü Glyph Arayüzü ışıklandırması ile gelen Phone (2a), daha yenilikçi ve işlevsel bir görünüm sunuyor. 26 bağımsız ve kontrol edilebilir bölgeye sahip Glyph Arayüzü ile Phone (2a) kullanıcıları, farklı kişi ve uygulamalar için özel ışık desenleri ayarlayabiliyor.

Tek şarjla iki güne varan kullanım ömrü

MediaTek ile özel olarak geliştirilen Dimensity 7200 Pro işlemcisi sayesinde üstün performansı optimum güç verimliliği ile sunan Phone (2a), tek şarjla iki güne kadar kullanım imkanı tanıyor.

TSMC’nin en yeni ikinci nesil 4nm işlem teknolojisi üzerine inşa edilen Nothing Phone (2a)’nın işlemcisi, eşsiz güç verimliliği ve hızıyla her türlü görevin altından zahmetsizce kalkıyor. Yeni RAM Booster teknolojisi sayesinde 20 GB’a kadar genişleyen RAM ile eşleştirilen 8 çekirdekli bu işlemci, (2,8 GHz’e kadar hız) tüm gün boyunca hızlı ve akıcı çoklu görev yürütmeyi garanti ediyor.

Ayrıca Phone (2a)’nın 5.000 mAh’lik bataryası, 1.000 şarj döngüsünden sonra maksimum kapasitesinin yüzde 90’ından fazlasını koruyabiliyor, bu da 3 yıldan fazla günlük şarj süresine karşılık geliyor.

Nothing’in mirasıyla Android’in en iyisini sunmayı hedefliyor

Phone (2a), Nothing yazılım ekibinin en son ve en büyük güncellemesi olan Nothing OS 2.5 ile geliyor. Dikkat dağıtıcı unsurları azaltma ve bilinçli akıllı telefon kullanımını teşvik etme arzusuyla geliştirilen Nothing OS 2.5, hızlı ve akıcı bir kullanıcı deneyimini, fayda odaklı ve işlevsel özelleştirmelerle bir araya getiriyor. İşletim sisteminde verimliliğe ve en son Android optimizasyon özelliklerine öncelik verilirken, Nothing’in benzersiz kimliğinin korunarak kullanıcılara en iyi deneyimin sunulması hedefleniyor.

Mükemmel görüntü ve deneyim

Phone (2a), 1.07 milyar renk sunan ve pil tasarrufu sağlayan 6,7 inçlik esnek AMOLED ekran ile kullanıcılara kusursuz bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. Geleneksel OLED ekranlardan farklı olarak AM (Aktif Matris) katmanı ile her pikselde hassas kontrol sağlayan Phone (2a), rakipsiz bir görüntü kalitesini beraberinde getiriyor. Her pikseli kontrol eden AMOLED ekranlar, daha düşük güç tüketimiyle de öne çıkıyor. 1.300 nit’e kadar ulaşan maksimum parlaklık sayesinde Phone (2a), güneşli ortamlarda bile kusursuz bir görüntüleme deneyimi yaşatıyor.

Esnek AMOLED ekran, simetrik çerçevelerin yanı sıra geleneksel ekranlara kıyasla daha ince, daha dayanıklı ve daha doğru renkler sunuyor. Ekran yenileme hızı, akıcı etkileşimler için 120 Hz’e kadar yükselirken, video ve fotoğraflarda pil ömrünü korumak için 30 Hz’e kadar düşebiliyor. 2160 Hz’e kadar çalışan PWM karartma teknolojisi, farklı parlaklık seviyeleri yaratarak göz yorgunluğunu önlüyor. Phone (2a), 2,1 mm’lik simetrik çerçeveleri ve yüzde 91,65 ekran-gövde oranıyla serinin en ince çerçeveli modeli olma özelliğini de taşıyor.

Hem arka hem de ön kamerada iyi bir çekim ve video performansı

Kamera diziliminde sade ama kaliteli sonuçlara önem veren Nothing Phone (2a)’nın TrueLens Engine ile güçlendirilmiş çift 50 MP arka kamerası, f/1.88 diyafram açıklığı ve 1/1.56″ sensör boyutuna sahip. Phone (2a)’nın geniş açı kamerası, 114 derecelik görüş açısı ile geniş alan çekimleri yapılmasına olanak sağlıyor. EIS görüntü sabitleme, Gelişmiş HDR, Gece Modu, Hareketli Fotoğraf, Merceksi (filtre) ve AI Sahne Algılama özellikleri de Phone (2a)’nın Geniş Açı kamerasında bulunan çekim modları arasında yer alıyor. kamerasında bulunan çekim modları arasında yer alıyor.

Phone (2a)’nın HDR destekli 1080p ve 30 FPS videolar çekilmesini sağlayan ön kamerası ise 32 MP çözünürlük ve ƒ/2,2 diyafram açıklığı ile Phone (1)’e göre yüzde 27 daha fazla ışık hassasiyetine sahip.

4K video performansı

Video konusunda da kullanıcısına iyi bir performans sunan Phone (2a)’nın 4K’lık kayıt özelliği var. 30 veya 60 FPS’de canlı HDR özelliği bulunan cihaz; Ağır Çekim (480 FPS), Gece modu Eylem Modu, OIS ve EIS Görüntü Sabitleme ve Zaman Atlama (4K) uygulamaları sunuyor.

Nothing OS 2.5 ile üç yıllık Android güncelleme garantisi

Nothing OS 2.5 ile tanıtılan Phone (2a), segmentinde bulunan cihazların çoğunun aksine Android 14 işletim sistemiyle geliyor. Ayrıca Phone (2a) kullanıcılarına segment lideri konumunda üç yıl yazılım güncellemesi ve dört yıl güvenlik güncellemesi de sunuluyor.

Tasarımı da kendisi de “cool”

Nothing, Phone (2a)’da yüksek performansı etkili ısı kontrolü ile dengeleyen, gelişmiş bir soğutma sistemi kullandı. Ekstra büyük 3.200 mm2 buhar odası, ısıyı cihazın arkasına aktararak daha hızlı ısı dağılımı sağlıyor. Ayrıca soğutma sürecini daha da hızlandırmak için cihazda 12.000 mm2 grafitten yapılmış kriyojenik bir çerçeve kullanıldı. Üstün termal iletkenliği nedeniyle seçilen bu malzeme, cihazın ısıyı daha hızlı dağıtmayı sağlıyor.

En düşük karbon ayak izi: Sürdürülebilirliğe adanmış bir telefon

Teknolojiyi çevreye duyarlı bir yaklaşımla birleştiren Nothing, Phone (2a) ile şimdiye kadar ki en düşük karbon ayak izine sahip akıllı telefonunu üretmeyi başardı. Phone (2a)’nın;

Orta çerçevesinde yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum,

7 devre kartında yüzde 100 geri dönüştürülmüş kalay,

Ana devre kartında yüzde 100 geri dönüştürülmüş bakır folyo ve

22 çelik sac parçasında geri dönüştürülmüş çelik bulunuyor.

Bunlara ek plastik parçaların da yüzde 50’den fazlası sürdürülebilir kaynaklardan elde edildi.

128 GB’lık modelinin satış fiyatı 19.999 TL

Evofone garantisiyle Türkiye’ye gelen Nothing Phone (2a)’nın Milk ve Siyah renkli modelleri Evofone.com ve tüm yetkili teknoloji marketlerde 12 Mart Salı günü satışa çıkacak. Phone (2a)’nın 8+128 GB modeli 19.999, 12+256 GB modeli ise 21.999 TL’den başlıyor.