Çinli teknoloji devi Nothing, geçtiğimiz aylarda Nothing Phone 2 isimli amiral gemisi modelini piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise Nothing Phone 2 yeni güncelleme aldı. Detaylara bakalım.

Nothing Phone 2 yeni güncelleme neler sunuyor?

Nothing Phone 2 yeni güncellemesi NothingOS 2.5.3 ile birlikte geliyor. Nothing Phone 2 yeni güncellemesi ile birlikte birçok şey düzeltilmiş. Nothing Phone 2 yeni güncellemesi, Nisan güvenlik paketini içeriyor. NothingOS 2.5.3 değişiklik günlüğü ise şu şekilde:

Ne var ne yok

Uygulama Çekmecesindeki erişilebilirliği geliştirmek için Nothing Simge Paketinin yalnızca Ana Ekrana uygulanmasına yönelik bir seçenek eklendi.

Artık simgeleri düzenlerken daha sezgisel bir deneyim için uygulama simgelerini basılı tutarken Ana Ekrandaki sayfalar arasında gezinebilirsiniz.

İyileştirmeler

Araba Bluetooth medya oynatıcılarıyla ilgili bir sorun düzeltildi.

Daha yumuşak geçişler için belirli senaryolardaki animasyonlar optimize edildi.

Android Güvenlik yaması sürümü Nisan 2024’e güncellendi.

Genel performansı artırmak için sistem kararlılığı sorunları çözüldü.

Nothing Phone 2 neler sunuyor?

Nothing Phone 2, 1080×2412 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklükte 394 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefon kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 12GB RAM ve 128GB/ 256GB / 512GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4700 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

İlginizi çekebilir: Apple AirPods ucuzluyor, işte ucuz AirPods

Kamera tarafında akıllı telefon, ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 32 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.