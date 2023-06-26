Sızıntılara göre, Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 14 serisi, “Houji” ve “Shennong” kod adları altında piyasaya sürülecek. Bu kod adları, Çin mitolojisinden alınmış olup Xiaomi’nin kültürel temalarını devam ettirdiğini gösteriyor. Xiaomi 14 serisi, kullanıcı deneyimini, tasarım estetiğini ve Leica görüntülemesini geliştirmek amacıyla tarım temasını kullanacak. “Houji”, tarıma derinden bağlı olan Sarı İmparator’un torunu olarak bilinirken, “Shennong” ise tarım ve tarım tekniklerine yaptığı katkılarla tanınan bir figür.

Önceki Xiaomi 12 serisi Batı mitolojisine gönderme yaparken, Xiaomi 13 serisi Çin mitolojisine odaklanmıştı. Xiaomi 14 serisi ise bu geleneksel temayı sürdürecek ve kullanıcı tabanıyla kültürel bağını daha da güçlendirecek gibi görünüyor.

Xiaomi 14 serisi hakkında temel özellikler de ima ediliyor. Rapora göre, bu seri etkileyici kamera yeteneklerine sahip olacak. Ön kamera 4K video kaydı yapabilme özelliğiyle yüksek çözünürlüklü görüntülü aramalar ve çarpıcı özçekimler sunacak. Arka kamera ise periskop lens ile güçlü yakınlaştırma özelliklerine sahip olacak.

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Xiaomi 14, 3,9x optik yakınlaştırma ve 90 mm odak uzaklığı sunarken, Xiaomi 14 Pro 5x optik yakınlaştırma ve 115 mm odak uzaklığına sahip bir periskop lensiyle donatılacak. Bu özellikler, kullanıcıların uzaktaki detayları yakalayabilmelerine olanak tanıyacak olan olağanüstü fotoğrafçılık deneyimleri sunmayı vaat ediyor.

Tasarımının altında, Xiaomi 14 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci (SM8650) ile güçlü performans ve verimli çoklu görev sunacak. Cihaz aynı zamanda uzun pil ömrü sağlamak için 5000mAh bir pil içerecek. Hızlı şarj özelliği de bulunacak olan Xiaomi 14 Pro, 90W veya 120W özelliklerini destekleyecek. Kablosuz şarj da 50W hızında mümkün olacak ve kullanıcılara uygun ve verimli bir şarj seçeneği sunacak. Söylentilere göre, Xiaomi 14 serisi hem düz hem de kavisli kenarlı ekran seçenekleri sunabilir.