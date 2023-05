Inverse tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre, Carl Pei’nin yeni şirketi Nothing, eski OnePlus personelini aktif bir şekilde işe alıyor ve şu anda yazılım ekibinin yüzde 70’i, donanım ekibinin ise yüzde 30’u Nothing’e katılmış durumda. Bu rapor henüz resmi bir bilgi niteliği taşımamakla birlikte, Carl Pei’nin OnePlus’ın eski Pazarlama Direktörü Kyle Kiang’ı takımında görmek istediği doğrulanmış durumda.

Kyle Kiang, merakla beklenen Nothing Phone’un (2) lansmanına liderlik ederek Kuzey Amerika’da Nothing’in Başkan Yardımcısı olacak. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, yeni Phone (2)’nin Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile donatılmış bir flagship telefon olması ve ABD pazarına sunulması bekleniyor. Kyle’ın geçmişteki OnePlus ve T-Mobile anlaşmasındaki başarısı göz önüne alındığında, Carl Pei’nin onu şirketinde görmek istemesi şaşırtıcı değil.

Excited to be reunited with Kyle Kiang. He has joined team Nothing as VP North America and will be heading up the global Phone (2) launch! pic.twitter.com/k510GKUzqe

— Carl Pei (@getpeid) May 19, 2023