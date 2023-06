Nothing Phone (2), önümüzdeki birkaç hafta içerisinde piyasaya sürülecek. Heyecanı canlı tutma konusunda marka haline gelen Nothing, yavaş yavaş cihazı tanıtmaya başladı ve ayrıntıları kademeli olarak açıklıyor. Tasarım açısından büyük değişiklikler olmayacak gibi görünse de, Nothing Phone (2) tutuş hissine önem veren kullanıcıların seveceği bir değişiklik ile geliyor!

Nothing Phone (2) Yuvarlatılmış Kenarlarıyla Tutuşu Kolaylaştıracak!

Nothing Phone (1) devasa LED’lerle donatılmış bir iPhone olduğu gerekçesiyle bazı kesimler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Gerçekten de Nothing’in ilk telefonu iPhone 12 ile esrarengiz bir benzerlik gösteriyordu. Ancak Nothing cephesi tasarıma kendi sihrini de ekleyerek özgün bir model oluşturmuştu.

Nothing Phone (2) ise tasarım konusunda selefinden çok da farklı olmayacak. Ancak yine de kullanıcıların takdir edeceği bir değişiklik olarak, bu modelde yuvarlatılmış kenarlara yer verilecek. Hatırlatmak gerekirse, birçok üretici artık düz kenarlara sahip cihazlar üretiyor. Bazı kullanıcılar düz kenarlar uzun süreli kullanımda ellerini rahatsız ettiği için bu tasarımdan şikayetçiydi.

Nothing cephesi de yeni modelinde bu konuya önem verecek. Cihazın sızdırılan ve paylaşılan görüntüleri, bu sefer Nothing’in yuvarlatılmış kenarlar kullanacağını gösteriyor. Bu da hem cihazın özgün tasarımını öne çıkarıyor hem de ergonomiyi iyileştiriyor.

Ayrıca paylaşılan görseller, cihazın ekranının ortalanmış bir kamera çentiği ve ince çerçevelerle birlikte geldiğini gösteriyor. Nothing Phone (2), 6,7 inç AMOLED ekranla donatılacak. Bu ekranın FHD+ çözünürlük ile 120Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor.

Şirketin imzası haline gelen şeffaf tasarım ve LED ışıklara sahip Glyph arayüzü bu modelde de yerini koruyor. Nothing Phone (1)’deki LED şeritler çok beğenilmişti, Nothing Phone (2) bu LED şeritlerin kişiselleştirilmesi konusunda işleri bir adım ileriye taşıyacak.

Nothing Phone (2), şimdiden Hindistan’da ön siparişe açılmış durumda ve cihaz resmi olarak 11 Temmuz’da tanıtılacak. Telefon, muhtemelen Snapdragon 8+ Gen 1 SoC tarafından desteklenecek ve başka yükseltmeler de sunacak.

Bizler de Nothing’in yeni modelini merakla bekliyoruz. Özellikle OnePlus’ın son zamanlardaki duraklama döneminden rahatsız olan kullanıcılar OnePlus’ın eski kurucu ortağı tarafından kurulan Nothing’in cihazlarını fazlasıyla sevebilirler.

