Nothing Phone 1, 2022 yılında gördüğümüz en benzersiz akıllı telefonlardan biriydi. OnePlus’ın kurucu ortağı Carl Pei, durgun mobil pazara yeni bir soluk getirmek amacıyla Nothing’i kurdu. Şimdi ise gözler şirketin diğer telefonuna çevrildi.

Carl Pei, Phone 1’in bir devamı olacağını ve bunun Phone 2 olarak adlandırılacağını doğruladı. Bunu Pei’nin Aralık 2022’de attığı bir tweet’ten biliniyordu. Ne yazık ki, bu tweet’in asıl amacı yakın gelecekte bir Phone 2 olacağı fikrini çürütmekti. Pei, Phone 1’in en azından şimdilik markanın ana odak noktası olmaya devam ettiğini açıkladı.

Ancak Pei daha sonra 30 Ocak’ta Phone 2’nin 2023’te geleceğini doğruladı. Telefonla ilgili pek çok ayrıntı hakkında bilgi vermedi, ancak bu yıl Phone 1’in bir devamı olacağından eminiz.

Nothing Phone 2’nin çıkış tarihi ne zaman olacak?

Nothing’in yeni telefonunun ne zaman çıkacağı konusunda herhangi net bir bilgi bulunmamakta. Sadece Pei’nin cihazı 2023’ün sonlarında piyasaya sürmeyi planladığı biliniyor. Ancak telefon, Hindistan Standartları Bürosu (BIS) sertifika web sitesinde AIN065 model numarasıyla göründü.

Şubat 2022’nin sonlarında Pei, Mobil Dünya Kongresi’ne (MWC) bir Nothing Phone 1 prototipi getirdi. Bu prototipi Qualcomm’un CEO’suna gösterirken görüldü. Ne yazık ki, bu yılki MWC’de bir Nothing Phone 2 prototipi göremedik.

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Mart 2022’de Pei, Phone 1’i adını söyleyerek, tasarımını ve bazı özelliklerini tanıtarak duyurdu. Ardından Nothing, 12 Temmuz’da cihazı resmi olarak piyasaya sürene kadar önümüzdeki birkaç ayı telefonla ilgili bilgileri yavaşça dağıtarak geçirdi. Nothing’in bu stratejiyi bu yıl Phone 2 için tekrarlaması çok olası ve muhtemel görünüyor.

Nothing Phone 2’yi ABD’de satılacak mı?

Pei, Phone 2’nin ABD’de piyasaya sürüleceğini yüzde 100 doğrulamasa da, bunun şirketin “bir numaralı önceliği” olduğunu söyledi. Ayrıca Phone 1’in ABD merkezli alıcılar için geçici bir beta programına sahip olduğu da biliniyor. Bu nedenle, Phone 2’nin ABD’de piyasaya sürülme olasılığı son derece yüksek.

Nothing Phone 2 hangi özelliklere ve özelliklere sahip olacak?

Nothing Phone 1, onu rakiplerinden hemen ayıran farklı bir görünüme sahip. Bu, çoğunlukla telefonun arkasındaki ışıklar olan “The Glyph” sayesinde olması. Nothing Phone 2’nin de aynı özelliğe sahip olması muhtemel.

Bununla birlikte, Glyph bazı değişiklikler görebilir. Nothing’in ışıkları daha parlak ya da daha güç tasarruflu hale getirmesi mümkün. Yeni yeteneklere de sahip olabilir.

Telefonun iç kısmına gelince, burada bazı yükseltmeler bekleniyor. Pei, Phone 2’nin Phone 1’e kıyasla “daha premium” bir deneyim olacağını doğruladı. Bu belirsiz olsa da, 2023 akıllı telefonu için bazı güçlendirilmiş dahili bileşenlere işaret ediyor. MWC 2023’te Nothing, Phone 2 için Snapdragon 8 serisi bir işlemci kullanacağını doğruladı, ancak çipin 8 Gen 1 mi, 8 Plus Gen 1 mi yoksa 8 Gen 2 mi olacağını belirtmedi.

Ayrıca Nothing’in bir sonraki telefonunun en az 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanından ödünç alınan sanal RAM desteği ve 5.000 mAh bataryaya sahip olabileceğini iddia ediyor. Söylenti ayrıca 120Hz yenileme hızına sahip uyarlanabilir bir AMOLED ekrana sahip olabileceğini de öne sürülüyor

Nothing Phone 2’nin fiyatı ne olacak?

Nothing Phone 1’in fiyatı 469 sterlinden başlıyor, bu da yaklaşık 500 dolara denk geliyor. Phone 2 ise Snapdragon 8 serisi bir çip ile gelirse büyük olasılıkla fiyatı bir dereceye kadar artacaktır.