Geçtiğimiz senenin sonunda piyasaya sürdüğü Snapdragon 8 Gen 2 yongasıyla ününe ün katan Qualcomm, şimdi de yeni üst düzey işlemcisi Qualcomm Snapragon 8 Gen 3 için yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı. Yeni işlemci hakkında söylentiler şimdiden fazlalaştı. Şubat ayında Geekbench veritabanında görüldüğü iddia edilen yonga setinin frekans hızı da gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan raporlar, yeni işlemcinin eski modele göre daha hızlı olduğunu doğruladı.

İçindekiler Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Özellikleri

ilk olarak yayınlanan raporlara göre yeni yonga seti, “1+5+2” modelli üç kümeli bir mimari kullanacak. Yaklaşan işlemci, yeni Cortex-X4 çekirdeği ile frekans hızını 3,5 GHz’den 3,72 GHz’ye çıkaracak. Gen 2’nin mimarisine göre çeşitli yükseltmeler içerecek olan yonga setinde daha küçük birimler yerine daha büyük çekirdekler kullanılacak. Dolayısıyla yeni ürün eskiye göre daha iyi bir performans sunacak.

Bahsettiğimiz gibi, söz konusu yeni işlemci geçtiğimiz ay Geekbench testlerinde görüntülendi. Testlerin tamamından geçen yonga seti yüksek puanlar almayı bildi. Snapdragon 8 Gen 3’ün tek çekirdekli çalışma skoru 1930 ve çok çekirdekli skoru 6236 olarak listelendi. Eski model Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin tek çekirdek testinde 1524 ve çok çekirdek testinde ise 4597 puan aldığını belirtmekte fayda var.

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Mevcut verilere bakıldığında yeni Qualcomm çip takımının piyasaya sürülmesinden hemen ardından tahta oturması oldukça muhtemel. Apple A16 Bionic işlemcisinin de mevcut testlerden aldığı 1877 ve 5447 skorlara bakılırsa, yeni işlemci sadece MediaTek için rakip olmayabilir. Ancak henüz çok erken olduğunu ve Qualcomm’a karşı yeni bir işlemcinin üretilmesi için epey bir zaman olduğunu söyleyebiliriz.

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