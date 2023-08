Nothing, bugün Nothing Phone (2) amiral gemisi akıllı telefonu için önemli bir güncelleme yayınladı. Güncelleme öncelikle kamera performansını artırmaya yönelik iyileştirmeleri içeriyor ve aynı zamanda yaşam kalitesini yükselten bazı değişiklikleri de içeriyor. İşte yeni Nothing OS güncellemesinin getirdiği her şey!

Nothing Phone (2) İçin Yeni Kamera İyileştirmeleri ve Özellikler Geldi!

Güncelleme ile gelen kapsamlı kamera iyileştirmeleri, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirmeyi amaçlıyor. Bu güncelleme ile özellikle kamera alanında eleştiri alan Nothing Phone (2)’nin birçok sorununa çözüm getirildiğini ve kameranın artık çok daha iyi çekimler yapabildiğini anlıyoruz.

Bu güncellemeyle beraber, iç mekan çekimlerinde yüzlerin netliği artırıldı. Aynı zamanda düşük ışıklı ortamlarda optimize edilmiş vurgu seviyeleri ile daha canlı ve net fotoğraflar elde edilebilecek. Bununla birlikte, HDR kullanımını daha kolay hale getirmek için kullanıcı arayüzüne bir öğe eklendi. HDR çekimlerinde vurgu pozlaması optimize edildi ve donuk tonlar azaltıldı.

Arka kamera özellikleri için de iyileştirmeler mevcut. 50 MP Modu’nda fotoğraf netliği artırıldı, video kaydı sırasında stabilite ve kontrast optimize edildi. Düşük ışıklı ortamlarda fotoğraf kalitesi iyileştirildi ve portre modunda yüz netliği ve bokeh efekti artırıldı.

Ön kamerada da geliştirmeler görülüyor. Buna göre, ön kamerada fotoğraf netliği artırıldı, düşük ışıklı ortamlarda kalite iyileştirildi ve HDR işleme hızı artırıldı.

Ayrıca, güncelleme cihaza bazı yeni özellikler de ekliyor. Cihaz sıcaklık sınırına ulaştığında uygulamaları kapatma özelliği, pil bitiş görselinin iyileştirilmesi, ses kontrolü için yeni simgeler, Temmuz güvenlik yaması gibi özellikler de bu güncelleme ile kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Bununla birlikte, genel iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri de yapılmış durumda. Dokunsal geri bildirim gücü, dokunmatik panel duyarlılığı ve ağ güvenilirliği gibi alanlarda geliştirmeler sağlandı. HDR’da oyun performansı arttı, sistem kararlılığı ve ses sorunları düzeltildi. Kısacası, Phone (2) kullanıcıları bu güncelleme ile çok daha iyi bir deneyim yaşayacaklar.

Bu güncelleme şu anda dünya genelindeki tüm Nothing Phone (2) kullanıcılarına sunuluyor. Kullanıcılar cihazlarını güncellemek için ayarlar menüsünü kontrol edebilirler.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Nothing OS güncellemesini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.