Nothing Phone 1 ile oldukça iyi bir çıkış yapan Nothing, geçtiğimiz haftalarda serinin üçüncü akıllı telefonu olan Nothing Phone 2a’yı tanıtmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise marka, Nothing OS 2.5.3.A yazılım numaralı Nothing Phone 1 güncellemesini kullanıma sundu. Detaylara bakalım.

Nothing OS 2.5.3.A yazılım numaralı Nothing Phone 1 güncellemesi neler sunuyor?

Nothing Phone 1 güncellemesi ile birlikte; kilit ekranı widget’larını düzenlerken veya görüntülerken oluşan titreme sorunları, belirli durumlarda kısa mesaj gönderme hataları, AOD’de parmak izi kilit açma titremeleri ve özellikle Spotify sırasında Medya Oynatıcı widget’ındaki bulanık küçük resimleri düzeltmek gibi birçok kritik sorun çözülüyor.

Nothing Phone 1 neler sunuyor?

Akıllı telefon karşımıza 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.55 inç büyüklükte 402 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Nothing Phone 1 kaputun altında Qualcomm Snapdragon 778G+ yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB/ 12 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon 778G+ yonga seti gücünü 33W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4500 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında akıllı telefon, ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera OIS destekli ve 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.