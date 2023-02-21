Çinli akıllı telefon üretici OnePlus, 2023 yılına OnePlus 11 ile hızlı bir giriş yaptı. İlgileri üzerine çeken şirket, ününü dünyada daha çok arttırmak adına Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2023 etkinliğine de katılacak. Ünlü şirket söz konusu kongrede OnePlus 11 Concept isimli özel bir telefon sergileyecek.

27 Şubat’ta başlayacak olan etkinlik için hazırlıklarını sürdüren OnePlus, bugün lansmana çıkacak olan özel ürününün görüntülerini ilk kez teknoloji severlerle paylaştı. Tasarımı ile dikkatleri üzerin çekecek telefon, şirketin “bir gelecek gösterimi” mottosuna uygun şekilde üretilecek.

OnePlus 11 Concept Tasarımı

Genel olarak yeni ürününde LED ışıkları ana tema olarak kullanan şirketin yeni konsepti bir oyun bilgisayarına oldukça benziyor. OnePlus 11’in içinde bulundurduğu işlemci, bellek kapasitesi ve üst düzey ekranıyla odlukça iyi bir oyun canavarı olduğunu düşünürsek, yeni tasarımın oldukça tutarlı olduğunu söyleyebiliriz.

Görüntülere bakacak olursak OnePlus, yeni cihazında bulundurduğu özel LED’leri arka panelde bulunan kamera modülüne bağlayarak oldukça şık ve etkileyici bir görünüm hedefliyor.

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Bununla beraber cam malzemeden yapıldığı iddia edilen arka panelin LED ışıklarla beraber olan uyumu şimdiden birçok kullanıcıya heyecan vermeyi başardı.

Yeni telefonun mevcut kongreden sonra satışa sunulup sunulmayacağı hala merak konusu. Çoğu kişi şirketin geçmişteki konsept telefonlarında olduğu gibi yeni OnePlus 11 Concept’in de etkinliğin ardından sessizliğe bürüneceğine inanıyor.

OnePlus 11 Özellikleri

6.7 inç büyüklüğünde 3216 x 1440 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli LTPO 3.0 AMOLED ekran / Corning Gorilla Glass Victus koruma

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm yonga seti

Adreno 740 GPU

256GB (UFS 4.0) / 512 GB (UFS 4.0) depolama

12GB LPDDR5X RAM / 16GB LPDDR5X RAM

ColorOS 13 ile Android 13 (Çin’de) / OxygenOS 13 (Global)

Çift SIM (nano + nano)

Sony IMX890 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, Sony IMX581 sensörlü 48MP ultra geniş kamera, f/2.2 diyafram açıklığı, 3.5cm makro, 32MP RGBW (telefoto) 2x optik zoom, Sony IMX709 sensör; LED flaş, Hasselblad kamera sistemi

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Ekran altı parmak izi sensörü

USB Type-C Bağlantı Noktası, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 163.1×74.1×8.53mm

Ağırlık: 205g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.3, GPS (L1+L5 Çift Bant) + GLONASS, USB Type-C, NFC

100W SuperVOOC hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya