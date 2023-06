Nothing CEO’su ve OnePlus Kurucu Ortağı Carl Pei, yaklaşmakta olan Nothing Phone (2)’nin tanıtımını yaparak kullanıcıları heyecanlandırmıştı. Şirket, yeni akıllı telefonun marka için önemli bir adım olacağını ve büyük markaların amiral gemileriyle rekabet edeceğini belirtiyor. Nothing Phone (2), üst düzey donanımı olan Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ve yazılım deneyimini geliştiren Nothing OS 2.0 ile kullanıcılara sunulacak. Ancak Nothing Phone (1) kullanıcıları da unutulmamış. Nothing OS 2.0 güncellemesi çok yakında Nothing Phone (1)’e geliyor!

Nothing OS 2.0 Çok Güçlü Geliyor!

Nothing Phone (2), 11 Temmuz’da piyasaya sürülecek ve yeni Nothing OS 2.0 işletim sistemiyle birlikte gelecek. Android 13 tabanlı olan bu yeni işletim sistemi, mevcut Nothing OS 1.5’ten farklı bir deneyim sunacak. Geçen yılın yıldızı olan Nothing Phone (1) sahipleri, güncellemeyi Ağustos ayında cihazlarına yükleyebilecekler.

Nothing’in Yazılım Yaratıcı Direktörü Mladen M. Hoyss, bir haber sitesi ile yaptığı bir röportajda Nothing OS 2.0 hakkında ayrıntıları paylaştı. Hoyss, şirketin beş kişilik bir ekiple başlayarak işletim sistemini inşa ettiğini ve daha sonra ekibi yaklaşık 100 kişiye çıkardıklarını belirtti. Bu büyüme, Nothing OS 1.5’in bazı büyük değişiklikler ve yeni özelliklerle birlikte gelmesini sağladı. Şimdi ise şirket, en büyük hamlelerinden biri olan Nothing OS 2.0’a odaklanıyor.

Nothing OS 2.0, görünüm açısından neredeyse sıfırdan başlayacak ve Nothing Phone (2) için önemli bir adım olacak. Şirketin temel kavramı “işlevsel estetik” olarak belirlendi. Kreatif Direktör Hoyss, kullanıcıların üretken olmalarını ve aynı zamanda eğlenmelerini istediklerini vurguladı. Nothing OS 2.0, Android’e ve felsefesine saygı duyarken, kullanıcı deneyimini daha kolay ve üretken hale getirmek için en iyi özellikleri geliştirmeyi hedefliyor.

Nothing Phone (2) ve Nothing OS 2.0, kullanıcılara daha iyi bir Android deneyimi sunmak amacıyla geliştiriliyor. Şirket, kullanıcıların hemen tanıyabileceği bir ekosistem oluşturmayı ve donanıma uyumlu olmayı hedefliyor. Nothing OS 2.0, Android’i özelleştirmeyi amaçlayarak, kullanıcıların verimli ve keyifli bir deneyim yaşamalarını sağlayacak.

Bizler de ilk Nothing telefon olan Nothing Phone (1)’i baştan yaratması beklenen bu güncellemeyi çok merak ediyoruz. Nothing işletim sistemi zaten oldukça hafif ve hızlı bir işletim sistemi. Yeni sürüm bunu daha da ileriye taşıyacak gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nothing OS 2.0 nasıl olacak?