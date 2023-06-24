Bu haftanın başlarında, Nothing Phone (2)’yi şarj edecek USB Type C kablosunun tasarımı şirketin CEO’su Carl Pei tarafından resmen tanıtıldı. Bu benzersiz kablonun temel özellikleri de yaklaşan akıllı telefonunun lansmanı öncesinde ortaya çıktı. İşte geliştirme aşaması 2 yıl süren şeffaf kablo!

Nothing Phone Şeffaf Şarj Kablosuyla Mest Edecek!

Şirket yakın zamanda kablonun yapımının kolay olmadığını gösteren daha fazla ayrıntı paylaştı. Resmi notlara göre, kablonun arkasındaki ekip 20’den fazla tasarım konsepti hazırlamış ve bunların çoğu üretimi zor olduğu için üretici ortaklar tarafından reddedilmiş. Marka ayrıca şeffaf tasarıma sahip kablonun, tasarım süreci ve malzemeler dahil olmak üzere toplam 2 yıllık bir geliştirme süresi aldığını da ekledi.

Nothing Phone (2)’nin şarj cihazı, kusursuz bir demir gövde oluşturmak için sektörde ilk kez kullanılan bir kalıplama tekniği kullanıyor. Şirket bunu başarmak için malzemeyi üç kez 1.000 derecenin üzerinde ısıtarak dört kez germek zorunda kaldı. Tüm bunlar, gövdede hiçbir çizgi veya yüzey hatası olmadan kusursuz bir tasarım elde etmek için yapıldı. Gövde ayrıca önceden kaplanmış ve kumlanmış olup, elektroliz kaplama işlemi yüzeyin çiziksiz kalmasına yardımcı oluyor.

Bunları daha önce iPhone’lar gibi birçok üst seviye akıllı telefonuun üretiminde de görmüştük. Bu cihazlarda kullanılan aluminyum gövde materyalleri çeşitli işlemlerden geçirilirek çizilme gibi faktörlere karşı daha dayanıklı hale getirilmişti. Nothing’in de bu yeni şarj kablosuna aynı özeni gösterdiği ve kablonun kusursuz olmasına çalıştığını görüyoruz.

Nothing, bu kablonun her türlü koşula dayanıklı olduğundan emin olmak için kabloyu 25 farklı testten geçirerek zorlu koşullarda test etmiş. Hatta bu kablo, genel endüstri standartlarından yüzde 60 daha yüksek olan 16.000 kattan fazla bükülmeye dayanabiliyor. Bu da Apple’ın sürekli arıza veren ama fiyatıyla dudak uçuklatan incecik kablolarına kıyasla, Nothing’in bükülme ve yırtılma gibi şeylere inanılmaz bir dayanıklılık gösteren bir kabloyla bizleri karşılayacağını görüyoruz.

Kablo sadece dayanıklı değil, aynı zamanda Nothing’in marka imzası olan şeffaf tasarımı da benimsemiş. Bu sayede kablolun Nothing’e ait olduğunu ilk bakışta anlayabiliyorsunuz. Bizler de Nothing’in bu kablosunu çok beğendik.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce kablo nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!