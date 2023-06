Nothing, kulaklıklara ve akıllı telefonlara getirdiği benzersiz “şeffaf” yorum sayesinde tüketici teknolojisi alanında farklı bir bakış açısıyla öne çıktı. Önümüzdeki ay çıkacak Nothing Phone 2‘yi merakla beklerken, şirket yeni bir ürün kategorisine girmeye hazırlanıyor olabilir.

Sızıntı yapan Mukul Sharma, Nothing’e ait bir ticari marka ve sertifika listesi tespit ederek, Nothing’in akıllı saat segmentine gireceğine dair ilk ipucunu verdi.

While the #NothingPhone2 is right around the corner, if you remember, I spotted this trademark, dubbed CMF By Nothing a couple of months ago.

Well, turns out it's a smartwatch.

Have also spotted the Nothing D395 in the smartwatches category on the Indian BIS certification 😀… pic.twitter.com/0npHX0Zy0r

— Mukul Sharma (@stufflistings) June 20, 2023