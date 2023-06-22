Nothing, kulaklıklara ve akıllı telefonlara getirdiği benzersiz “şeffaf” yorum sayesinde tüketici teknolojisi alanında farklı bir bakış açısıyla öne çıktı. Önümüzdeki ay çıkacak Nothing Phone 2‘yi merakla beklerken, şirket yeni bir ürün kategorisine girmeye hazırlanıyor olabilir.

Sızıntı yapan Mukul Sharma, Nothing’e ait bir ticari marka ve sertifika listesi tespit ederek, Nothing’in akıllı saat segmentine gireceğine dair ilk ipucunu verdi.

While the #NothingPhone2 is right around the corner, if you remember, I spotted this trademark, dubbed CMF By Nothing a couple of months ago. Well, turns out it's a smartwatch.

Have also spotted the Nothing D395 in the smartwatches category on the Indian BIS certification 😀… pic.twitter.com/0npHX0Zy0r — Mukul Sharma (@stufflistings) June 20, 2023

Nothing, yılın başlarında “CMF BY Nothing” adlı bir ticari marka başvurusunda bulunmuştu. Daha yakın bir zamanda, aynı kelime işareti “D395” model numaralı bir ürünün sertifika listesine iliştirilmiş olarak görüldü. İlginç bir şekilde, bu ürün bir akıllı saat olarak sınıflandırılıyor.

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Bununla birlikte, şirketin ürünü gelecekte bir zamanda piyasaya sürmeyi umduğunun ve planladığının iyi bir göstergesidir. Bir ticari marka, markalarını yakın gelecek için saklamalarına yardımcı olur. Şirketlerin hiçbir zaman kullanılmayan ticari markaları vardır, bu nedenle Nothing akıllı saatin hiçbir zaman meyve vermemesi ihtimali de vardır.

Bu ticari marka ve sertifika listesi, Nothing CEO’su Carl Pei’nin yılın başlarında “kategori hakkında bilgi edinmek” için Samsung Galaxy Watch 5 Pro kullanırken attığı tweetlerle birlikte görülebilir.

Elbette, bu bir Nothing ürünü olacağından, tasarımda bir miktar şeffaflık olması kaçınılmaz. “CMF” kelimesi de bir kelime işareti için ilginç bir seçimdir, çünkü CMF genellikle ürün geliştirme ve üretim sırasında Renk-Malzeme-Son tasarım sürecine atıfta bulunuyor.