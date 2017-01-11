Norveç Analog Radyoyu Kapatan İlk Ülke Olarak Tarihe Geçti

Bugün Norveç ülke çapında analog radyo sinyallerini kapatarak sadece dijital radyo yayını olan ilk ülke olarak tarihe geçti.

Norveç’te analog radyoların kapatılması işlemi yerel saat ile 11:11’de başladı. Değişikliğin yıl sonuna kadar bitirilmesi bekleniyor. 1995 yılından bu yana ülkede hem FM radyo hem de Digital Audio Broadcastin (DAB) yer alıyor. Ancak Kültür Bakanı yaptığı açıklamada eski sistemi desteklemenin akıl almayacak kadar masraflı olduğunu belirtti.

Dağlık bölgedeki zorluklar 5 milyon Norveçliyle bir araya geldiğinde her vatandaşa ulaşmak gerçekten zor oluyor. Kültür Bakanı’nın yaptığı açıklamaya göre FM radyonun masraflarının 8’de 1’i ile dijital radyo daha kaliteli ses yayını yapabiliyor. Diğer taraftan 20 ulusal kanal dijital yayın yaparken sadece 5 ulusal kanal FM yayını yapıyor. Yerel kanallar ise bir süre daha FM yayınına devam edebilecek.

Bir çok kişi analog radyonun kapanmasının gelecekte kaçınılmaz olduğuna inanıyor. Ancak ülke vatandaşları arasında bu karar pek popüler değil. Ülkenin %17’si bu kararı olumlu bulurken %66’sı bu karara karşı.