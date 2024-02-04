Nokia markasının sahibi olan HMD, kendi markası altında sunulacak yeni akıllı telefon serileri için harekete geçiyor. Şirket, Nokia markasıyla piyasaya sürülen bir dizi akıllı telefon için artık kendi markasını kullanma planını hayata geçiriyor. Sızıntılar, şirketin iki HMD Android telefon serisi üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

Nokia Öldü, HMD Yeni Akıllı Telefonlarının İlk Görüntülerini Paylaştı

HMD cephesinin yaklaşan telefonlarına dair bazı ipuçlarını sunmasıyla, heyecan da artıyor. Şirketin web sitesini güncellediği ortaya çıktı. İlk olarak sızıntı kaynağı Roland Quandt tarafından fark edilen güncelleme, HMD’nin yaklaşan telefonlarının renderlarını içeriyor. Sızıntılar, bu görsellerin yeşil ve pembe olmak üzere iki renkte üç cihazı sergilediğini gösteriyor.

Renderlardan, üç cihazın genel görünümü hakkında bazı ipuçları elde edebiliyoruz. Ancak, yeşil telefonun pembe telefondan farklı olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte, görsellerdeki bir telefonun düz kenarlara sahip olduğu, diğerlerinin ise yuvarlak kenarlara sahip olduğu dikkat çekiyor.

Görüntüler, telefonların tasarımının yanı sıra bazı teknik özellikleri de gözler önüne seriyor. Bir görüntü, üç arka kameraya işaret ediyor ancak detaylı bir bilgi vermiyor. Diğer renderlarda ise iki arka kameraya sahip bir telefon görülüyor.

Daha önceki sızıntılar, HMD’nin üzerinde çalıştığı iki serinin kod adlarının Legend ve Pulse olabileceğini ortaya koymuştu. Ancak, hangi renderın hangi seriyi temsil ettiği henüz net değil. Geçtiğimiz haftalarda sızdırılan bir HMD cihazının görüntüleriyle karşılaştırıldığında, bu yeni renderlar arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Bu renderlardaki cihazlar, daha önce sızdırılan görsellerle tam olarak uyuşmuyor gibi görünüyor.

HMD’nin yeni Nokia akıllı telefonlarının tanıtımı ve özelliklerinin resmi olarak duyurulması bekleniyor. Bu yeni serinin, Nokia markasının teknoloji dünyasındaki yerini ve HMD’nin gelecek vizyonunu nasıl şekillendireceğini görmek için merakla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nokia markasının HMD olarak değiştirilmesi doğru bir hamle mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!