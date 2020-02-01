Nokia MWC 2020 etkinliğinde neler tanıtacak ? MWC 2020 davetiyesini basın ile paylaşan Nokia’ nın etkinlikte tanıtması beklenen ürünlere yakından bakalım.

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Nokia MWC 2020 etkinliğinin 23 Şubat 2020 günü Türkiye saati ile 18:00‘ da başlayacağını basına duyurdu. Basın davetiyesinde de tanıtacağı ürünlere dair hiçbir bilgiye yer vermeyen firmanın 23 Şubat günü kesin olarak hangi ürünleri tanıtacağını bilmiyor olsak da tanıtılması beklenilen ürünleri ve özelliklerini sizler için listeledik.

Nokia 8.2 5G

Nokia’ nın marka haklarına sahip olan HMD Global, gücünü Snapdragon 765G platformundan alacak 5G destekli yeni bir akıllı telefon tanıtacağı haberlerini onaylamıştı. Bu modelin Nokia 8.2 5G olması bekleniyor. Yeni akıllı telefonun özellikleri hakkında sızdırılan detaylar, cihazın 6.2 inç boyutunda HDR 10+ destekli IPS LCD ekrana, 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile dörtlü arka kamera kurulumuna ve 32 megapiksel çözünürlüğünde selfi kamerasına sahip olacağı şeklinde. Nokia’ nın bu cihazı ~500 $ fiyat etiketiyle piyasaya süreceği düşünülüyor. Fiyat söylentileri doğru çıkarsa Nokia 8.2 5G en ucuz 5G destekli akıllı telefon ünvanını alacak.

Nokia 5.2

Nokia MWC 2020 etkinliği kapsamında fiyat performans oranı yüksek cihazlar kategorisinde Nokia 5.2 modelini tanıtacak. Sızan bilgilere göre cihaz gücünü Snapdragon 632 platformundan alacak. Ekran kısmında 6.2 inç LCD panele sahip olacağı düşünülen akıllı telefonun kamera modülünü ise arkada 16 megapiksel+8 megapiksel çözünürlüklü çift kamera ve 8 megapiksel çözünürlüklü selfi kamerası oluşturuyor. Ayrıca cihazın 3500 mAh pil kapasitesine sahip olacağı sızan bilgiler arasında. Nokia 5.2′ nin tahmin edilen fiyat etiketi ise ~200$ bandında.

Nokia 1.3

Tanıtılması beklenen bir diğer model ise giriş seviyesi cihazlar kategorisinde olan Nokia 1.3 modeli. Bu cihaz hakkında fazla bir bilgi sızmış olmasada 1 GB RAM kapasitesine ve 8 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Nokia’ nın bu cihazı 2020 yılının Android Go modeli olarak lanse edeceği düşünülüyor. Son olarak cihazın MediaTek işlemciyle geleceği sızan bilgiler arasında.

3 akıllı telefon yanında Nokia MWC 2020 etkinliğinde akıllı özelliklere sahip olmayan klasik bir telefon ve giyilebilir aksesuarlar tanıtılması bekleniyor.