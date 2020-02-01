Haber
Nokia MWC 2020 etkinliğinde neler tanıtacak?
Nokia MWC 2020 etkinliğinde neler tanıtacak ? MWC 2020 davetiyesini basın ile paylaşan Nokia’ nın etkinlikte tanıtması beklenen ürünlere yakından bakalım.
İlginizi çekebilir: 2020′ de Nokia 8 kullanmak- Almak mantıklı mı ?
Nokia MWC 2020 etkinliğinin 23 Şubat 2020 günü Türkiye saati ile 18:00‘ da başlayacağını basına duyurdu. Basın davetiyesinde de tanıtacağı ürünlere dair hiçbir bilgiye yer vermeyen firmanın 23 Şubat günü kesin olarak hangi ürünleri tanıtacağını bilmiyor olsak da tanıtılması beklenilen ürünleri ve özelliklerini sizler için listeledik.
Nokia 8.2 5G
Nokia’ nın marka haklarına sahip olan HMD Global, gücünü Snapdragon 765G platformundan alacak 5G destekli yeni bir akıllı telefon tanıtacağı haberlerini onaylamıştı. Bu modelin Nokia 8.2 5G olması bekleniyor. Yeni akıllı telefonun özellikleri hakkında sızdırılan detaylar, cihazın 6.2 inç boyutunda HDR 10+ destekli IPS LCD ekrana, 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile dörtlü arka kamera kurulumuna ve 32 megapiksel çözünürlüğünde selfi kamerasına sahip olacağı şeklinde. Nokia’ nın bu cihazı ~500 $ fiyat etiketiyle piyasaya süreceği düşünülüyor. Fiyat söylentileri doğru çıkarsa Nokia 8.2 5G en ucuz 5G destekli akıllı telefon ünvanını alacak.
Nokia 5.2
Nokia MWC 2020 etkinliği kapsamında fiyat performans oranı yüksek cihazlar kategorisinde Nokia 5.2 modelini tanıtacak. Sızan bilgilere göre cihaz gücünü Snapdragon 632 platformundan alacak. Ekran kısmında 6.2 inç LCD panele sahip olacağı düşünülen akıllı telefonun kamera modülünü ise arkada 16 megapiksel+8 megapiksel çözünürlüklü çift kamera ve 8 megapiksel çözünürlüklü selfi kamerası oluşturuyor. Ayrıca cihazın 3500 mAh pil kapasitesine sahip olacağı sızan bilgiler arasında. Nokia 5.2′ nin tahmin edilen fiyat etiketi ise ~200$ bandında.
Nokia 1.3
Tanıtılması beklenen bir diğer model ise giriş seviyesi cihazlar kategorisinde olan Nokia 1.3 modeli. Bu cihaz hakkında fazla bir bilgi sızmış olmasada 1 GB RAM kapasitesine ve 8 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Nokia’ nın bu cihazı 2020 yılının Android Go modeli olarak lanse edeceği düşünülüyor. Son olarak cihazın MediaTek işlemciyle geleceği sızan bilgiler arasında.
3 akıllı telefon yanında Nokia MWC 2020 etkinliğinde akıllı özelliklere sahip olmayan klasik bir telefon ve giyilebilir aksesuarlar tanıtılması bekleniyor.
Apple
Apple iPhone 9’un deneme üretimine başladı
Bugün yayınlanan bir rapora göre iPhone SE2 olarak beklenen modelin detayları ortaya çıkmaya başladı. Modelin iPhone 9 ismini alması ve Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
İlgini çekebilir:Apple, Avrupa’nın en büyük mağazasını Türkiye’de açıyor
Apple iPhone 9’un beklenen üretim tarihi ve özellikleri
Apple geçtiğimiz günlerde 2019’un son çeyreğine ait iPhone satış raporlarını açıkladı. Şirketin geçtiğimiz yıl iPhone modeli satışlarındaki başarısına rağmen bazı kullanıcıların daha küçük ve fiziksel tuşlu bir model tercih etmeye devam ettiğini biliyoruz. iPhone SE modelinin söylentileri yıllardır devam etmekte ancak bu yıl olası bir iPhone 9 hakkındaki söylentiler bol oldu. Bu olası modelin Apple’ın iPhone 6,7 ve 8 ailesindeki tasarıma benzer özellikler göstermesi bekleniyor.
Bugün My Drivers tarafından yeni bir rapor ortaya çıktı ve buna göre iPhone SE2’nin zaten deneme aşamasında olduğu iddia eden Çin sanayi kaynakları belirtildi. Ayrıca rapora göre yeni cihazın iPhone 9 olarak adlandırılacağı ve Mart ayında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Çin’deki sanayi tedarik zinciri, toplam sipariş hacminin 30 milyon adedi aşacağını belirtti.
Raporda ayrıca Apple’ın iPhone 9’un seri üretimine Şubat ortasında başlayacağı belirtiliyor. İphone 9, gelişmekte olan pazarlara hitap edecek ve 500 doların altında bir fiyat beklentisi taşıyor. Selefi olan iPhone SE ilk kez 399 dolara piyasaya sürülmüş ve kullanıcıların ilgisini çekmişti. Cihazın özelliklerinin ne olacağını henüz bilmiyoruz fakat kamerası veya tasarımı iOS kullanıcılarını iPhone 8 mdelinden geçiş yapmaya ikna edecek kadar ikna edici olmalı. iPhone SE modeli iPhone 6S ile aynı kamera ve işlemciyle piyasaya sürülmüştü ancak Apple’ın iPhone 9 modelinde donanımı nasıl kullanacağı konusunda henüz net bir bilgi yok. Daha önce yayınlanan raporlarda iPhone 11’in A13 Bionic yonga seti ve 4.7 inç ekran ile geleceği iddia edilmişti.
Apple
Apple harita uygulamasına dev güncelleme
Apple Harita uygulamasını yeniden tasarlama sürecini tamamladı. Geçtiğimiz günlerde Amerika’da kullanıma sunduğu yeni harita uygulaması özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekeceğe benziyor.
İlginizi çekebilir:Apple 2020 ilk çeyrek gelirlerini açıkladı
Apple yeniden tasarlanmış haritalar uygulamasını Amerika’daki kullanıcılarına sundu
Apple harita uygulamasını 2012 yılında ilk kez lanse etmiş fakat sonrasında beğenilmeyen özelliklerini düzeltmek konusunda kötü bir iş ortaya koymuştu. O tarihten bu yana uygulamanın kullanıcı tecrübesine dayanan birçok temel fonksiyonunu yeniden tasarlanmaya devam etti. Şirket 2018 yılında uygulama üzerinde çalıştıklarını resmi olarak açıkladı fakat bununda öncesinde Apple araçlarının Amerika’nın çeşitli şehirlerinde tarama yaptıkları uzun süredir bildiğimiz bir süreçti. Tüm bunların ışığında Apple’ın harita uygulaması için ulaştığı noktaya kolay gelmediğini söyleyebiliriz.
Apple harita uygulamasının yeni özellikleri
İlk bakışta göze çarpan en büyük yeniliğin haritaların görsellerinde yapılan devrimsel değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Uygulamanın yeni harita görselleri sayesinde yolların, binaların, parkların ve hava alanlarının kolay anlaşılır ve kapsamlı bir şekilde görselleştirildiği çok açık görülmekte. Bunun yanı sıra daha önce Google haritalardan aşina olduğumuz sokakların 3 boyutlu görüntülenebilmesi ve beğenilen konumların kayıt edilip paylaşılabilmesi özellikleri de Apple haritalara eklendi. Şirket yaptığı açıklamada teknik geliştirmelere de yer verdi. Daha fazla yol ve yaya verisi kapsadıklarını ve adreslerin daha hassas belirlenebildiğini belirtti. Gerçek zamanlı konum, uçuş statüsü, kapalı alan haritalandırması ve haritalarda Siri desteği gibi birçok yenilik kullanıcıları bekliyor.
Apple’ın bu güncellemesi iOS 13 ve üzeri sürümler için Amerika’daki kullanıcılara sunuldu.
Kaynak: Apple’ın Açıklaması
Haber
6G teorik hızları 1 TB/sn’ye kadar çıkabilir!
Günümüzde çoğu ülkede 5G hizmeti bulunmamakta fakat araştırmacılar yeni nesil kablosuz ağ üzerinde çalışıyorlar. Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yakın zamanda hazırlık çalışmalarına başladı. Uzmanlar 6G hızının, mevcut 5G hızından yaklaşık 8000 kat daha yüksek olabileceğini tahmin ediyorlar.
İlginizi çekebilir: Çin 6G teknolojisi için çalışmalara başladı
6G üzerinde çalışan ekibin tahminleri neler?
Çalışma grubunun üyelerine göre, 6G yaklaşık olarak 1 TB/sn gibi akıl almaz bir hıza ulaşabilir. Bir sürü araştırmacı ve uzman bu konuyla ilgili çalışıyor fakat dünyada bunun dağıtımına yıllar olduğunu tahmin ediyoruz. Geliştiriciler ise referans olarak, kullanmaya başladığımız 5G ağının 2008’den beri geliştirilmekte olmasını alıyorlar. Çinli bir ekip ve Samsung ile birlikte birkaç grup bu ağ bağlantısı üzerinde yoğun bir şekilde çalışmakta. Her ne kadar aktif kullanıma uzun bir süre de olsa bu tahminler oldukça sevindirici.
5G, IoT ile birlikte çalışırken, 6G‘nin dönemi başladığında büyük olasılıkla bize bir kez daha yeni bir bağlantı perspektifi verecektir. Şu anda ticari bir şekilde 6G‘yi aktif olarak kullanmaya oldukça uzakta olduğumuz için, bu tür yüksek hızlı ve düşük gecikmeli ağların kullanım zamanı ve durumları şuan için belirsiz. Yine de bu ilk tahminlere göre, olması düşünülen 1 TB/sn hızıyla birlikte bir saniye içinde 40 ila 50 arasında en yüksek kalitede ve 4K çözünürlükte filmleri indirebilmenize olanak sağlayacaktır.