Tablet/Notebook/Laptop
NOKIA Marka Laptoplar! | PureBook Pro 15 ve PureBook Pro 17
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Bir dönemin efsanesi NOKIA, teknoloji serüveninde yeni ürünlerle devam ediyor. Orta ve giriş segment telefonları olan marka artık dizüstü bilgisayar segmentine de rakipleriyle yarışıyor. Birçok farklı konfigürasyon ile birlikte satın alınabilen bilgisayarlar isminden de anlaşılacağı gibi 15 inç ve 17 inç olarak iki farkı ekran ve kasa boyutuna sahip. Uygun fiyatlı dizüstü arayanlar için güzel bir tercih gibi duruyor. Peki siz NOKIA markalı bir dizüstü bilgisayar kullanmak ister miydiniz? Yorumlar kısmında bizlerle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.
#NOKIA #PureBookPro #MWC2022
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