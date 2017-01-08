Nokia İlk Android İşletim Sistemli Telefonunu Resmen Duyurdu

Nokia’nın ilk Android işletim sistemli akıllı telefonu markanın yeni sahibi tarafından bazı sürprizlerle beraber duyuruldu.

Nokia’nın yeni Android telefonunu denemek için sabırsızlananlar biraz hayal kırıklığına uğrayabilir çünkü telefon sadece Çin’de satışa çıkacak. Microsoft’un başarısız girişiminden sonra Finlandiya merkezli HMD şirketi telefon devinin markasıyla cihazlar satma şansını elde etti. İlk başta akıllı olmayan basit modeller üreten şirket 2016’nın bitmesiyle beraber yeni modeli ortaya çıkardı.

Adı Nokia 6 olan model LTE bağlantı hızı destekliyor ve kutudan Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile çıkıyor. Ekran boyutu ise 5.5 inç. Telefonun arkasında 16 önünde ise 8 megapiksel kamera yer alıyor. Telefona gücünü veren ise Qualcomm’un Snapdragon 430 işlemcisi. Telefonda ayrıca 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. HMD telefonun ilk olarak Çin’de satışa çıkarılacağını çünkü buranın stratejik olarak bunun yüz milyonlarca kullanıcıya sahip önemli bir market olduğunu açıkladı.