Nokia, Devasa Çapta İşten Çıkarma Gerçekleştiriyor!

Bir zamanlar dünyanın en güçlü telefon üreticisi konumunda bulunan Nokia, iş stratejisini yeniden düşünme kararı alarak, çalışan bazında büyük hayal kırıklığı yarattı.

Öncelikle bahsettiğimiz şirket HMD Global’in sahip olduğu Nokia akıllı telefon birimi değil. Bahsettiğimiz firma, eskiden dünyanın bir numaralı akıllı telefon üreticisi olan ve şimdilerde sağlık ürünleri, patent ve VR (Sanal Gerçeklik) ürünleri üreten orijinal şirketin ta kendisi.

Şirket, VR pazarının “beklenenden daha az karlı” olduğunu keşfettikten sonra, pahalı OZO sanal gerçeklik kameralarını üretmeyi bırakacağını açıkladı. Şirket, uzmanlarını daha çok sağlık ürünleri geliştirmeye ve patent lisansı almaya yönlendirecek.

Şimdi de en kötü habere geliyoruz: Nokia Technologies, yeni politikasının bir parçası olarak 310 kişiyi işten çıkarıyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre söz konusu işten çıkarmalar, VR Biriminin çoğunu oluşturan Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Finlandiya’da gerçekleşecek ve şirketin 1.090 çalışanının yaklaşık yüzde 35’ini oluşturduğu belirtildi. Kısa süre içinde işten çıkarılan personel sayısının muazzam düzeyde artması bekleniyor.

Kuzey Avrupalı dev üreticinin başkanı Gregory Lee, “Doğru yatırımlarla, dijital sağlık pazarındaki payımızı yükselteceğiz. Sağlık sektörü fırsatı kaçırmamamız gereken bir noktada. Ne yazık ki değişiklikler aynı zamanda çalışanlarımızı da etkileyecek. Bununla birlikte sorumlu bir şirket olarak çalışanlarımıza gerekli desteği sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Şirketin OZO VR fotoğraf makineleri, Nokia-Microsoft ilişkileri sarpa sarmadan önce üretildi. Firma, cihazları önceden satın almış kullanıcılara gerekli desteği vermeyi sunacağını duyurmayı da ihmal etmedi.