Nokia C1 tanıtıldı. Android Go işletim sistemiyle gelen ve satış fiyatıyla merak uyandıran Nokia C1, HMD tarafından tanıtıldı. Kenya‘da 59 dolara satılacak olan telefon, Android Go işletim sistemiyle geliyor.

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4 çekirdekli 1.3 ghz işlemci, 5.45 inç ekran, 480 x 960 pixel çözünürlük gibi giriş seviyesi özelliklerle gelen telefonun ekranının IPS olması bir artı olarak gözüküyor. 5MP ön kameraya sahip telefonda, ön kamerada bulunan Led flaş da düşük ışıkta fotoğraf çekimini kolaylaştıracak. Ana kameralar da aynı özelliklere sahip.

Wi-Fi 802.11n standardını destekleyen Nokia C1, ancak 3G sunabiliyor. 5G‘ye adımlar atılan günümüz teknolojisinde bu gerçekten çok büyük eksi olarak gözüküyor. Çift sim kart destekleyen telefon, 2500 miliamper kapasiteli pille geliyor. Telefonda ayrıca 3.5mm kulaklık girişi de bulunuyor.

Öncelikle Kenya ve Nijerya‘da satışa sunulacak Nokia C1‘in, diğer ülkelere gelip gelmeyeceği, gelirse de ne zaman geleceği henüz belli değil.