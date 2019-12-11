Akıllı Telefonlar
Nokia C1 tanıtıldı
Nokia C1 tanıtıldı. Android Go işletim sistemiyle gelen ve satış fiyatıyla merak uyandıran Nokia C1, HMD tarafından tanıtıldı. Kenya‘da 59 dolara satılacak olan telefon, Android Go işletim sistemiyle geliyor.
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4 çekirdekli 1.3 ghz işlemci, 5.45 inç ekran, 480 x 960 pixel çözünürlük gibi giriş seviyesi özelliklerle gelen telefonun ekranının IPS olması bir artı olarak gözüküyor. 5MP ön kameraya sahip telefonda, ön kamerada bulunan Led flaş da düşük ışıkta fotoğraf çekimini kolaylaştıracak. Ana kameralar da aynı özelliklere sahip.
Wi-Fi 802.11n standardını destekleyen Nokia C1, ancak 3G sunabiliyor. 5G‘ye adımlar atılan günümüz teknolojisinde bu gerçekten çok büyük eksi olarak gözüküyor. Çift sim kart destekleyen telefon, 2500 miliamper kapasiteli pille geliyor. Telefonda ayrıca 3.5mm kulaklık girişi de bulunuyor.
Öncelikle Kenya ve Nijerya‘da satışa sunulacak Nokia C1‘in, diğer ülkelere gelip gelmeyeceği, gelirse de ne zaman geleceği henüz belli değil.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 ailesi hakkında sızıntılar ortaya çıktı
Huawei P40 serisi için basına önemli bilgiler sızdırıldı. Paylaşılan görselde cihazın kavisli ekranını ve kamera çıkıntısını açık bir şekilde gösteriyor.
ABD ile ticaret yasağı mücadelesine devam eden Huawei’nin yeni amiral gemileri P40 ve P40 Pro önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. P40 serisiyle ilgili hala çok fazla bilinmeyen detay var. 2020’nin Mart ayında tanıtılması beklenen cihazlar hakkında ortaya atılan iddialar oldukça dikkat çekici.
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Huawei P40 Pro söylentilere göre Kirin 990 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Ayrıca bu telefonun, çift deliği bulunan 6.57 inç boyutundaki AMOLED ekrana sahip olacağı ve bu ekranın tüketicilere 2K çözünürlük sunup HDR desteğine sahip olacağı da diğer söylentiler arasında.
Hızlı şarj söz konusu olduğunda en başarılı üreticilerden olan şirket, yeni amiral gemisinde bu başarısını güçlendirmeye devam edecek. Huawei P40 Pro, 5500 mAh kapasiteli grafen pilin hacmi, lityum pillerin sadece yüzde 70’i kadar olacak. 50W hızlı şarj teknolojisi ile 45 dakikada tam şarj olacak.
Huawei P40 Pro’nun arka tarafında OIS destekli Sony IMX700 veya IMX686 birincil kamera sensörünün yer alması bekleniyor. Yeni kaynaktan gelen bir başka bilgi de yüzde 100 kesin olmamak ile birlikte bu ekran 120 Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. İlk olarak Samsung’un amiral gemilerinde gördüğümüz delikli ekran sayesinde %98’lik ekran/kasa oranı ile göz dolduruyor.
Huawei’in merakla beklenen cihazları, CES 2020 ya da MWC 2020 etkinliklerinin birinde duyurulması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus, kendi Airpods alternatifi kulaklığını tanıtabilir!
OnePlus, yeni bir proje üzerinde çalışmalara başladı. Güncel akımlara uyarak, kendi Airpods benzeri kulaklığını üretmeyi planlıyor.
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Şu an piyasada olan kulaklıkların birçoğu kendi tasarım çizgisini, Apple’ın seneler önce çıkarmış olduğu dünyanın ilk tam kablosuz kulaklıklarından biri olan Airpods’a özenerek tasarlıyorlar. Aslında bunu yaparken düşündükleri başlıca sebep; insanların Apple mühendisleri tarafından en ergonomik kullanımın, Airpods dizaynı olmasından kaynaklanıyor.
Huawei’de Freebuds serisinde bu tasarım anlayışını kullamıştı. Bu sene tanıttıkları; Apple’ın başlı başına rakibi olarak konumlandırılan, Freebuds 3 tam kablosuz kulaklığında görmüştük. Yakın zamanda çıkan haberlere bakacak olursak da Samsung’un S11 ailesiyle duyuracakları yeni Buds kulaklığın Pro versiyonu, yine Airpods alternatifi olarak belirlenmiş.
Haberin kaynağı Twitter iddiacılarından Tipster Max J. ait. Son attığı twette belirttiği üzere OnePlus kanadından yepyeni bir kulaklık gelecek. Gelecek kulaklıkla ilgili herhangi bir detay, sızdırılan haberde belirtilmiyor. Sadece gelecek ürünle ilgili ipucu alabileceğimiz konsept görüntülere yer verilmiş.
Oppo’nun alt firması aslında uzun sürelerdir kablosuz kulaklık geliştiriyor. Fakat birkaç yıldır, spor tipi kulaklıklar üzerinde yarışını sürdürmeye devam ediyordu. Peki sizce, şu an piyasada olan kulaklıklarla ve yeni çıkacak Pixel Buds 2 ile rekabet edebilecek mi? Hep birlikte bekleyip durumun nasıl ilerleyeceğini göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Apple, iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 güncellemesini çıkardı!
Apple, güncellemelerine devam ediyor. Amerikalı şirket, birtakım hata düzeltmeleri ve yeni özellikler içeren iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 güncellemelerini yayınladı.
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Yeni güncelleme, hata düzeltmeleri ve bazı yenilikleri beraberinde getiriyor. Haftalarca süren geliştirici betalarından sonra gelen bu güncelleme, WWDC 2019 konferansında tanıtılan ve uzun süredir beklenen ‘Ekran Süresi’ özelliğinin geliştirmelerini içeriyor.
iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 güncellemeleri çeşitli iyileştirmeler, sorun gidermeler ve Ekran Süresi için ek ebeveyn denetimlerini beraberinde getiriyor.
Apple güncellemesi neler sunuyor
- Yeni ebeveyn denetimleri çocukların kimleri telefon ve FaceTime ile arayabileceği veya kimlere mesaj gönderebileceği ile ilgili daha fazla iletişim sınırı sağlar
- Çocuklar için kişiler listesi, ebeveynlerin çocuklarının aygıtında görünen kişileri yönetmesini sağlar
- İlgili yazılara veya aynı yayındaki daha fazla yazıya giden bağlantılarla okumayı sürdürün
- Fotoğraflar’da video kısaltırken yeni bir video yaratma
- Safari’de NFC, USB, ve Lightning FIDO2-uyumlu güvenlik anahtarları için destek ekler
- Mail’de yeni iletilerin indirilmemesine neden olan sorunları giderir
- Gmail hesaplarında ileti silmeye engel olan bir sorunu ele alır
- Exchange hesaplarında iletilerde hatalı karakterlerin görünmesine ve gönderilen iletilerin çoğaltılmasına neden olabilen sorunları çözer
- Boşluk tuşuna uzun süre basıldıktan sonra imleçin hareket etmesini engelleyebilen bir sorunu çözer
- Mesajlar ile gönderilen ekran resimlerinin bulanık görünmesine neden olan bir sorunu giderir
- Ekran resimlerinde kırpmanın veya İşaretleme kullanımının Fotoğraflar’a kaydedilmemesi sorununu çözer
- Sesli Notlar kayıtlarının diğer ses uygulamalarıyla paylaşılmaması sorununu giderir
- Telefon uygulamasındaki cevapsız çağrı uyarısının ekrandan silinmemesine sebep olabilen bir sorunu ele alır
- Hücresel Veri ayarlarını hatalı bir şekilde kapalı olarak gösteren bir sorunu giderir
- Akıllı Tersine Çevir etkinken Koyu Mod’un kapatılmasını engelleyen bir sorunu giderir
- Bazı kablosuz şarj aletlerinin olması gerekenden daha yavaş şarj etmesine sebep olan bir sorunu ele alır
Apple, bu sayede iOS 13’ü çok daha istikrarlı bir hâle getirmek istiyor. iOS 13.3 güncellemesini indirmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi sırasını takip edebilirsiniz.