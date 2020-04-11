Nokia 9.3 ve Nokia 7.3, Ağustos’ta tanıtılabilir!

Nokia’nın tanıtacağı bir sonraki amiral gemisi ve orta sınıf akıllı telefonları Nokia 9.3 ve Nokia 7.3 modellerinin, Ağustos Ayı’nda tanıtılabileceği bilgisi sızdırıldı.

Söylentiler Nokia’nın 9.3 modelini bu yılın üçüncü çeyreğinin sonlarında (Ağustos-Eylül) tanıtacağı yönünde. Nokia, söz konusu cihazıyla aynı tarihlerde tanıtılacak olan Samsung Galaxy Note 20 ve Huawei Mate 40 gibi cihazlara rakip olacak.

Aynı etkinlikte Nokia 9.3 ile birlikte geçtiğimiz yılın Eylül Ayı’nda tanıtılan Nokia 7.2 modelinin devamı olacak Nokia 7.3 modelinin tanıtılacağı da söylentiler arasında. Kaynağı belirli olmayan bir haberlere göre firma, Nokia 9.3 ve Nokia 7.3 modellerinin prototip testlerine başlamış durumda. Haberde söz konusu testlerin oldukça başarılı geçtiği belirtiliyor. Ayrıca Nokia 7.3 modelinin 5G ve 4G olmak üzere 2 versiyonu olacağı da belirtilenler arasında. Cihazların tanıtım tarihi yaklaştıkça daha fazla açıklama ve sızıntı olacaktır fakat maalesef şu an için cihazlara ait daha fazla bilgi bulunmuyor.

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Nokia’nın isim haklarını elinde bulunduran Çin’li HMD Global yöneticilerinin, COVID-19 salgınında yaşanacak gelişmelere göre bu tarih ile ilgili değişikliğe gitme ihtimalleri oldukça yüksek. İçinde bulunduğumuz durumdan maalesef tüm sektörler etkilenmiş durumda. Konu ilgili resmi bir açıklama olmadığından haberimizde ki bilgilerde değişiklik olabileceğini ve haberimizin sızıntılara dayandığını bir kez daha belirtelim.

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