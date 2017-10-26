Nokia 8’in Ekranı Sınıfta Kaldı

Ülkemizde 3.299TL’lik fiyatıyla satışta olan Nokia’nın en güçlü telefonu konumundaki Nokia 8, ekran kalitesi konusunda sınıfta kaldı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan lansmanı ile Türkiye pazarına resmen giren ve Nokia özlemimizi beklediğimiz bir şekilde bitireceğini düşündüğümüz Nokia 8, beklentilerin altında kaldı. İlk olarak kamera kalitesi bakımından piyasadaki güçlü rakiplerinin gerisinde kalan cihaz, ortaya çıkan testler sonucunda ekran kalitesi bakımından da sınıfta kaldı.

5.3 inç boyutunda ve IPS tabanlı olan 1440 x 2560 piksellik ekranı 554ppi değer sunarken renk gösterimi ve hatta gün ışığı altında kullanım konusunda bekleneni veremiyor. Açık ve beyaz tonlarında maviye kaçan bir renk gamı bulunan Nokia 8’de 749 nit parlaklık sayesinde birçok telefonu geride bırakırken beyaz tonlarını mavi göstermesi can sıkıcı bir durum haline geliyor.