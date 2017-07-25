Nokia 8’in Dördüncü Rengi Ortaya Çıktı

Nokia 8’in mavi, çelik ve Gold/Blue’dan sonra bir yeni rengi daha internete sızdı.

Zamanında cep telefonu pazarının mutlak hakimi olan ancak akıllı telefon çağına ayak uyduramayan Nokia, Microsoft faciasından sonra yine “kendi işini kendin gör” mantığı ile yola çıkarak akıllı telefon pazarına ikinci kez ancak bu sefer daha sağlam giriş yapmak istiyor.

İşte bu bağlamda yeni çıkartacağı ve içinde amiral gemisi olacağını tahmin ettiğimiz (Nokia 6’nın ikinci amiral gemisi olma ihtimalini düşünerek) iki ürünü de dahil olarak Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 ve Nokia 8 adlı dört farklı modeli ile bizleri selamlamaya hazırlanan firma hakkında Nokia 8 modeli için yeni kozmetik bir bilgi daha geldi.

Habere göre Nokia ve HDM Global firması esas amiral gemisi olan Nokia 8 için yeni bir renk seçeneği daha düşünülüyor. Buna göre bu ay sonunda çıkması beklenen Nokia 8’in Cooper/Gold rengi de çıkacak. Mavi, çelik, Gold/Blue renklerinin daha önceden bilindiği telefonun dördüncü rengi olan Copper/Gold‘un da görselleri bugün sızdı.

500-600E yurt dışı fiyatı olacağı düşünen Nokia 8’in resimlerde gördüğünüz bu hali üzerindeki Zeiss markası düşünüldüğünde son şekli olacak. Nokia’nın ilk Android’li amiral gemisi olacak Nokia 8’de ayrıca USB Type-C yuvası ve 3.5mm kulaklık girişi olacak.