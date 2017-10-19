Nokia 7 Çin’de Tanıtıldı!

Nokia’nın 3, 5, 6 ve 8 modellerinin ardından HMD Global Çin’de Nokia 7’yi de duyurdu. Orta seviyeye konumlandırılan Nokia 7, detayları ile dikkat çekiyor.

Nokia’nın HMD’ye geçmesinin ardından Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 ve Nokia 8 modelleri ortaya çıkmış, bir de 3310 yenilenerek karşımızda idi. Şimdi ise Nokia 7’yi duyuran HMD Global, telefonu ilk olarak Çin’de piyasaya sunacak.

Teknik özelliklerine baktığımızda 5.2 inç büyüklüğünde Full HD bir ekran ile gelen Nokia 7, Qualcomm Snapdragon 630 yonga seti, 4GB ve 6GB RAM çeşidi, 64GB depolama ve MicroSD kart desteği gibi detaylara sahip görünüyor.

Androig Nougat ile kutudan çıkacak telefona Oreo güncellemesi geleceğini de vurgulayan firma, 3.000mAh bataryasının yanı sıra 16MP f/1.8 arka ve 5MP f/2.0 ön kamerası ile Zeiss optiklerinin güzelliklerini kullanacak. Aynı zamanda 4K çekim desteği sunan bu kameraların yanı sıra Nokia OZO ses desteği de cihazda bulunuyor.

4GB RAM barındıran versiyonunun 377 Dolar’a satılacağı Nokia 7, 6GB RAM versiyonunda ise 407 Dolar’a satılacak.