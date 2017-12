Nokia 6 İçin Android 8.0 Oreo Beta Süreci Başlıyor.

Nokia’nın android işletim sistemli cihazlar ile adeta küllerinden doğdu. Bir hafta önce Nokia 5 modeli için başlayan Oreo beta sürecine bugün itibariyle Nokia 6 modeli de katıldı. Eğer sizde bu beta sürecinde yer almak istiyorsanız Beta Labs sistemine kayıt olmalısınız. Henüz halka açılmamış olan beta kayıtları için başvurabilir ve HMD’ye nihai sürüm çıkana kadar karşılaşabilecek bütün sorunların üstesinden gelmesine yardım edebilirsiniz. Bu beta sürecine katılan kullanıcıların genellikle teknoloji sever ve meydana gelebilecek sorunlardan korkmayan kullanıcılar olmakta.

#Nokia6 is now joining the #AndroidOreo beta. Subscribe to #Nokiamobilebetalabs to get the update and help us to make the official release just right! https://t.co/91uhqstnnm pic.twitter.com/78C0ywtNfa

— Juho Sarvikas (@sarvikas) December 19, 2017