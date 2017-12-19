Nokia 6 İçin Android 8.0 Oreo Beta Süreci Başlıyor.

Nokia 6 İçin Android 8.0 Oreo Beta Süreci Başlıyor.

19 Aralık, 2017 Akıllı Telefonlar, HABER 0 yorumlar

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Nokia 5 modelinin ardından Nokia 6 için android 8.0 oreo beta süreci başlıyor.

Nokia’nın android işletim sistemli cihazlar ile adeta küllerinden doğdu. Bir hafta önce Nokia 5 modeli için başlayan Oreo beta sürecine bugün itibariyle Nokia 6 modeli de katıldı. Eğer sizde bu beta sürecinde yer almak istiyorsanız Beta Labs sistemine kayıt olmalısınız. Henüz halka açılmamış olan beta kayıtları için başvurabilir ve HMD’ye nihai sürüm çıkana kadar karşılaşabilecek bütün sorunların üstesinden gelmesine yardım edebilirsiniz. Bu beta sürecine katılan kullanıcıların genellikle teknoloji sever ve meydana gelebilecek sorunlardan korkmayan kullanıcılar olmakta.

Beta sürecinde yer almak için bu bağlantıyı kullanabilir ve diğer Nokia 6 kullanıcılarından önce Oreo sürümünü deneyimleyebilirsiniz.

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