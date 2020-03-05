Nokia 5.2 Captain America Geekbench’te görüldü

Nokia 5.2 “Captain America” isimli akıllı telefon Geekbench testinde görüntülendi. Nokia’nın merakla beklenen orta segment telefonunun lansman öncesinde bazı özellikleri ortaya çıktı.

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HMD Global‘in bütçe dostu yeni akıllı telefonu Nokia 5.2 MWC 2020‘nin iptal edilmesinin ardından 19 Mart’ta Londra’da tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde sızıntılarıyla tanınan Twitter kullanıcısı Evan Blass, Nokia 5.2’nin bazı özelliklerini ve görsellerini paylaşmıştı.

Basına sızan Geekbench testine göre Nokia 5.2, Qualcomm’un sekiz çekirdekli bir işlemcisi ve 3 GB RAM ile gelecek. Akıllı telefonun işlemcisinin 1.80 GHz saat hızına sahip olduğu görülüyor. Bu işlemci, tek çekirdekte 313, çoklu çekirdekte 1419 puan alıyor. Ayrıca cihazın kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkması bekleniyor.

İşlemci konusunda net bir bilgi olmasa da orta segment cihazlarda kullanılan Snapdragon 660, 665 veya 632 işlemcilerinden biri ile geleceği tahmin ediliyor. Nokia 5.2 ayrıca 6.2 inç ekrana, 3.500 mAh bataryaya, 64GB dahili depolama alanına ve 4GB’a kadar RAM‘e sahip olacağı öngörülüyor.

Paylaşılan görsellere göre Captain America kodlu cihaz, damla çentik ile dizayn edilmiş bir ön tasarıma sahip. Bunun yanı sıra arka tarafta daire şeklinde bir plakaya yerleştirilmiş dört adet kamera bulunurken, bu kameraların ortasına dual-flaş konumlandırılmış. Plakanın hemen altında parmak izi okuyucusunu da görürken, Nokia ibaresi her zamanki yerini korumuş.