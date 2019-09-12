Nokia 3310’dan daha sağlam: Nokia Tough 300 (VIDEO)

IFA 2019 fuarında Nokia’nın duyurduğu yeni modellerden biri olan Nokia Tough 300 modeline yakından baktık. Hem IP67 hem de askeri standartlarda dayanıklılık sertifikasına sahip model, güncel uygulamaları da bünyesinde barındırıyor.
12 Eylül, 2019 Kerem Enginar VİDEO
IFA 2019 fuarında Nokia’nın duyurduğu yeni modellerden biri olan Nokia Tough 300 modeline yakından baktık. Hem IP67 hem de askeri standartlarda dayanıklılık sertifikasına sahip model, güncel uygulamaları da bünyesinde barındırıyor.
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