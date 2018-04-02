Nokia 2010 modeli de yenilenecek!

Nokia, bir yandan Android işletim sistemi yeni akıllı telefonlarını çıkarıyor bir yandan da eski modelleri yeniliyor. Daha önce Nokia 3310 modeli ardından geçtiğimiz MWC 2018 fuarında 8110 modeli yenilenmiş. Ortaya çıknan dedikodular şimdi de 1994 yılında satışa çıkan Nokia 2010 modelinin yenileceği yönünde.

Nokia 2010 diriliyor!

AndroidAuthority‘nin elde ettiği bilgilere göre HMD Global, modelin 25. yıl dönümü için hazırlık yapıyor.

Yeni modelde, bizim daha önceki yenilenme modellerinde de gördüğümüz ve içerisinde Facebook gibi önemli sosyal ağ uygulamalarının yer aldığı işletim sistemi kullanılacak. Bu arada bir ihtimal telefonun orijinal adı yerine Nokia A10 adının kullanıldığını görebiliriz.

Siyah, kırmızı ve sarı renk seçenekleriyle satışa çıkacağı söylenen cihazın henüz ne zaman tanıtılacağı ise bilinmiyor.