Akıllı telefon fiyatları her geçen gün değişiyor. Bundan mütevellit akıllı telefon öneri listeleri de her gün değişiyor. Bugün sizler için 10.000 TL altı akıllı telefonları önereceğiz. Başlayalım.

Samsung Galaxy A53 5G

Galaxy A53 5G, FHD+ çözünürlükte 6.5 inç büyüklükte 120hz ekran yenileme hızına sahip Super AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Akıllı telefon kaputun altında Samsung’un kendi üretmiş olduğu Samsung Exynos 1280 yonga setine sahip. Bu yonga setine 6 GB RAM veya 8 GB RAM eşlik ediyor. Dahili depolama seçenekleri ise 128 GB veya 256 GB olarak karşımıza çıkıyor.

Galaxy A53 5G, dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda OIS destekli 64 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera, 5 MP çözünürlükte makro kamera ve 5 MP çözünürlükte bokeh kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy A53 5G şu anda 10.000 TL bandında bulunabiliyor.

Redmi Note 11 Pro 5G

Sıradaki akıllı telefonumuz Xiaomi kanadından. Redmi Note 11 Pro 5G ile beraberiz. Akıllı telefon FHD+ çözünürlükte 6.67 inç büyüklükte 120hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 695 yonga setine sahip. Bu yonga setine 6 GB RAM veya 8 GB RAM eşlik ediyor. Dahili depolama seçenekleri ise 64 GB veya 128 GB olarak karşımıza çıkıyor.

Redmi Note 11 Pro 5G, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda 108 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Redmi Note 11 Pro 5G şu anda 9.400 TL bandında bulunabiliyor.

Redmi Note 11S

Listenin üçüncü üyesinde Xiaomi kanadından devam ediyoruz. Redmi Note 11S, FHD+ çözünürlükte 6.43 inç büyüklükte 90hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor.

Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Helio G96 yonga setine sahip. Bu yonga setine 6 GB RAM veya 8 GB RAM eşlik ediyor. Dahili depolama seçenekleri ise 64 GB veya 128 GB olarak karşımıza çıkıyor.

Redmi Note 11S, dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda 108 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera, 2 MP çözünürlükte makro kamera ve 2 MP çözünürlükte bokeh kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Redmi Note 11S şu anda 7000 TL bandında bulunabiliyor.

Samsung Galaxy A23

Galaxy A23, FHD+ çözünürlükte 6.6 inç büyüklükte 120hz ekran yenileme hızına sahip PLS bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 680 yonga setine sahip. Bu yonga setine 4 GB RAM, 6 GB RAM veya 8 GB RAM eşlik ediyor. Dahili depolama seçenekleri ise 64 GB veya 128 GB olarak karşımıza çıkıyor.

Galaxy A23, dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 5 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera, 2 MP çözünürlükte makro kamera ve 2 MP çözünürlükte bokeh kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy A23 şu anda 6500 TL bandında bulunabiliyor.

Redmi Note 11

Listenin son üyesi tekrardan bir Xiaomi telefon. Redmi Note 11, FHD+ çözünürlükte 6.43 inç büyüklükte 90hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 680 yonga setine sahip. Bu yonga setine 4 GB RAM veya 6 GB RAM eşlik ediyor. Dahili depolama seçenekleri ise 64 GB veya 128 GB olarak karşımıza çıkıyor.

Redmi Note 11, dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera, 2 MP çözünürlükte makro kamera ve 2 MP çözünürlükte bokeh kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise 13 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Redmi Note 11 şu anda 6000 TL bandında bulunabiliyor.