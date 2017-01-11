Nintendo Switch’in Tanıtılmasına Az Bir Süre Kaldı

Önümüzdeki haftadan itibaren Nintendo’nun çok merak edilen yeni konsolu Switch hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız.

Nintendo önümüzdeki hafta bir tanesi Tokyo’da bir tanesi de New York’da olmak üzere iki adet etkinlik düzenleyecek. Bu etkinliklerde Switch’in piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı gibi bilgilerin açıklanması bekleniyor. Ekim ayında yayınlanan tanıtım videosu sayesinde Switch hakkında ufak bir miktar bilgimiz var.

Switch kabaca istasyonuna yerleştirildiğinde daha performanslı çalışabilen bir tablet. Kontrolcüsü ise son derece esnek bir kullanım sağlıyor. Switch ile salonda ya da elinize tableti alıp dışarıda oynamak mümkün. Ancak bu videonun yanıtlayamadığı bazı sorular var. Switch donanım olarak ne kadar güçlü olacak. Hangi tip kontrolcüleri destekleyecek ve oyunun çıkışında hangi oyunlar olacak. Etkinlik Türkiye saati ile Perşembeyi Cumaya bağlayan gece saat 01:00’da izlenebilecek.