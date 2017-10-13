Nintendo Switch Pokken Tournament’a DX Güncellemesi Geliyor!

Nintendo, yeni çıkmış Pokken Tournament isimli pokemon dövüş oyunun ilk güncellemesini büyük bir şekilde getiriyor.

Bir kaç belli edilmeyen oynanış özellikleri ile birlikte, Pokken Tournament DX güncellemesi oyuna Online Takım Dövüşü mekaniği getiriyor. Offline versiyonuna gelecek olursak, oyuna başlamadan önce üç pokemon seçecek ve pokemonunuz dövüşten düşer ise takımınızdan çıkarak yerini takımdaki diğer pokemonlara bırakacak.

Yeni gelecek Online Dövüş Modu sayesinde, güncelleme oyuna Online Grup Maçı özelliği de ekleyecek ve oyuncuların bu mod sayesinde belli ünvanlar kazanmasını sağlayacak. Güncellemenin son olarak getireceği büyük yenilik, Antrenman Modu olacak. Bu mod sayesinde karşınızdaki pokemonun, hareketlerini kontrol ederek kayıt edebilecek ve böylece kaydı geri oynatarak kayda karşı geri dövüşebileceksiniz.

Pokken Tournament DX, Wii U’nun Pokken Tournament adlı oyunun geliştirilmiş bir hali ve ne yazık ki yalnızca Switch için mevcut. Güncelleme hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz, Pokken Tournament sitesini ziyaret edebilirsiniz.