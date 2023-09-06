PlayStation geçtiğimiz haftalarda Amerika ve Avrupa’daki oyuncuların karşısına zam haberi ile çıkmıştı. PS Plus üyelik fiyatlarına zam yapacağını açıklamasından sonra gözler Türkiye’ye çevrilmişti. Çünkü ülkemizde yıllık yaklaşık 15 Euro ödeyerek PS Plus’ın tepe paketi olan Deluxe satın alınabiliyordu.

460 TL‘ye yıllık üyelik satan PlayStation Türkiye’nin yakında fiyatlara haklı olarak zam yapması bekleniyordu. Bu zam bugün içerisinde gelecek gibi görünüyor. Google’a PS Plus yazıp aratınca reklam bölümünde fiyatın 2.740 TL olduğu açıkça görünüyor. Henüz resmi açıklama olmasa da bu fiyatın bu seviyelerde olacağını net bir şekilde söyleyebiliriz.

PS Plus Deluxe ₺2.740 oldu 😞 pic.twitter.com/HZYG0qbKZj — Ender Öztürk (@wobearacle) September 5, 2023

PlayStation‘ın bu zammı yapması çok normal. Enflasyon ve yükselen kurlar ilk olarak oyun fiyatlarına yansımış ve yeni oyunlar 1.800 TL bandında çıkışını gerçekleştirmişti. PS Plus’ın fiyatlarının da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

PlayStation’ın resmi sayfasında yazan “Abonelik ürünündeki değişiklikleri yansıtmak, abonelik sağlama maliyetlerimizi yansıtmak, aboneliğin uygun bir hizmet olmaya veya döviz kurları, yerel vergiler ya da enflasyon değişiklikleri gibi pazar değişikliklerine yanıt vermeye devam etmesini sağlamak için aboneliğinizin fiyatını (aşağı veya yukarı yönde) değiştirebiliriz. Herhangi bir fiyat artışından en az 60 gün önce size e-postayla bildirim göndeririz. Fiyat değişikliği gerçekleşmeden önce iptal edebilirsiniz.” ifadesi kafaları karıştırıyor.

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PlayStation Türkiye zam yapacaksa 60 gün öncesinde kullanıcılara mail atması gerekiyor. Ancak henüz ülkemizde kimseye böyle bir mail gelmedi. Bakalım ilerleyen süreçte neler yaşanacak? Bekleyip göreceğiz.