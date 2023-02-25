6 Şubat’ta yaşanan büyük Güneydoğu depreminden sonra Hatay’da iki adet daha deprem olmuştu. Bölgede halen irili ufaklı depremler oluyor. Ancak bu sefer kötü haber Niğde’den geldi. Kandilli Rasathanesinin resmi Twitter sayfasında yaptığı Twitter paylaşımında Niğde’ye bağlı Bor ilçesinin Obruk mevkisinde bir deprem daha meydana geldiği söylendi.

Açıklamaya göre deprem yerin 5 km derinliğinde, 5.2 büyüklükte gerçekleşti. Depremin tam konumunu görmek isteyenler bu linkten Google Haritalar’a bağlanıp depremin konumunu görebilir.

Son depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.