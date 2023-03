Meta, bugün aldığı karar ile NFT için desteği sonlandırmanın zor bir karar verdiğini söyledi. Kripto piyasası çalkantılı bir durumdayken Meta, NFT’lerin bir geleceği olmadığına inanıyor ve onları destekleme çabalarını sonlandırıyor. NFT’nin Instagram içerik oluşturucularıyla test ettikten ve ardından Temmuz’da Instagram’da NFT desteğini 100 ülkeye genişlettikten sonra sonlandırılması dikkat çekiyor. Ticaret ve finansal teknolojiler başkanı Stephane Kasriel, şirketin Instagram ve Facebook’ta NFT ve dijital koleksiyon özelliklerini kullanımdan kaldıracağını duyurdu.

Sosyal medya firmasının fintech başkanı Stephane Kasriel, Pazartesi günü yaratıcıları, insanları ve işletmeleri desteklemenin başka yollarına odaklanmak için dijital koleksiyon ürünlerini (NFT) sonlandırdıklarını duyurdu. Geçen yıl şirket, Instagram ve Facebook’ta NFT’ler için destek başlattı, ancak son zamanlarda yaşanan bir dizi olay spekülatif kripto varlığında düşüşe neden oldu.

FTX borsası iflas etti, ardından ikisi kripto odaklı üç ABD bankasının iflas etmesi üzerine düşeni yaptı. Buna yanıt olarak Kasriel, fintech araçlarına yatırım yapmaya, Meta Pay ile ödemeleri kolaylaştırmaya, ödeme ve ödemeleri kolaylaştırmaya ve Meta genelinde mesajlaşma ödemelerine yatırım yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

First: a big Thank You to the partners who joined us on this journey and who’re doing great work in a dynamic space. Proud of the relationships we built. And look forward to supporting the many NFT creators who continue using Instagram and Facebook to amplify their work. [2/5]

