Messenger ve Facebook, şirketin platformları bağımsız programlara ayırmaya karar verdiği ve kullanıcıları kızdırdığı 2014 yılına kadar olduğu gibi tek bir uygulamaya entegre olabilir. Bu olasılık sosyal ağ başkanı Tom Alison tarafından geldi.

CNN’e verdiği bir röportajda yönetici, Meta’nın mesajlaşma özelliklerini Facebook uygulamasına geri getirmek için testlere başladığını söyledi. Bu şekilde kullanıcılar, mesajlaşma uygulamasını açmaya gerek kalmadan, platformun kendisinde arkadaşları ve aileleriyle gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilecekler.

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Teknoloji devinin resmi blogunda da duyurulan yeniden entegrasyon testi, Mark Zuckerberg başkanlığındaki holdingin özellikle gençler arasında TikTok’a kaptırdığı alanı geri kazanmaya çalıştığı bir döneme denk geliyor. Amaç, Facebook’un bir keşif ve tartışma platformu olarak konumunu güçlendirmek.

Alison, “İçeriğin yalnızca onu tüketmenize değil, aynı zamanda sohbetler başlatmanıza ve arkadaşlarınızla bu mesajlaşma dizisini başlatmanıza veya aynı ilgi alanlarınızı paylaşan bir grup insanla paylaşabileceğiniz bir şey olmasına katkıda bulunduğuna inanıyoruz” dedi.

Ne zaman kullanıma sunulacak?

Messenger ve Facebook arasındaki yeniden entegrasyonun kalıcı olarak ne zaman gerçekleşeceği şimdilik bilinmiyor. Şirket şu anda sadece “insanların Messenger gelen kutularına Facebook uygulamasından erişebilmelerini test ediyor” ve bu test yakında genişletilecek.

Alison ayrıca, mesajlaşma aracını sosyal ağ ile entegre etmenin yeni yollarının 2024 yılında yayınlanacağını söyledi, ancak özellik ana platforma döndükten sonra messenger uygulamasının mevcut olmaya devam edip etmeyeceğini söylemedi. 2022’de büyük teknoloji şirketinin en az dört yıldır bu kararı vermeyi düşündüğüne dair söylentiler ortaya çıkmıştı.

Meta bugün yaptığı açıklamada, Instagram da dahil olmak üzere tüm uygulamalarında günde 140 milyardan fazla mesaj gönderildiğini söyledi. Ayrıca şirkete göre, Facebook geçen yıl aralık ayında 2 milyar günlük aktif kullanıcıya ulaşarak bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaştı.