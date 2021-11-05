New York Belediye Başkanı İlk 3 Maaşını Bitcoin İle Alacak

Miami belediye başkanının bir sonraki maaşını Bitcoin ile alacağını açıklamasının ardından seçilmiş New York şehri belediye başkanı da bu planı yükselterek ilk üç maaşını Bitcoin ile alacağına söz verdi.

Amerikalı belediye başkanları maaşlarını Bitcoin olarak almaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde bir sonraki maaşının tamamını Bitcoin olarak kabul edecek olan Miami’nin arkasından New York belediye başkanı da benzer bir atılım yaptı. Salı günü seçilerek New York şehrinin belediye başkanı olan Demokrat Eric Adams, kampanyası sırasında verdiği sözleri tutmaya başlıyor. Seçim kampanyası sürecinde seçilmesi durumunda kripto paraları benimseyeceğini söyleyen Adams, seçildikten sonra ilk üç maaşını Bitcoin olarak alacağını açıkladı. Adams attığı tweet ile şu ifadeleri paylaştı:

“New York’ta biz her zaman büyük oynarız, bu yüzden belediye başkanı olduğumda ben ilk ÜÇ maaşımı Bitcoin olarak alacağım,” “NYC, kripto para endüstrisinin ve diğer hızlı gelişen, yenilikçi endüstrilerin merkezi haline gelecek! Sadece bekleyin!”

In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait! — Eric Adams (@ericadamsfornyc) November 4, 2021

Adams bu tweetini kısa zaman önce yeniden seçilen Miami belediye başkanı Francis Suarez’in bir sonraki maaşını Bitcoin olarak alacağını açıkladığı tweetin altında ona cevap olarak paylaştı. Suarez ise kendi tweetini ünlü kripto podcast üreticisi Anthony Pompliano’nun “maaşını ilk kez Bitcoin ile kabul edecek Amerikan politikacısı kim olacak?” diye sorduğu soruya cevap olarak paylaştı. Suarez, Adams’ın tweetine de pes ettiğini söyleyerek dönüş yaptı. Ayrıca şu ifadeleri de Adams’a hitaben kullandı:

“Seçimler için tebrik ederim. Ve şehirlerimizi bir kripto başkenti heline getirmek için aramızda gerçekleştireceğimiz tatlı rekabeti de iple çekiyorum!”

New York şehrinin Adams’a maaşını doğrudan Bitcoin ile ödeyip ödeyemeyeceği henüz net değil. NFL oyuncusu Russell Okung ve Sean Culkin için görüldüğü üzere onlar gibi profesyonel atletler maaşlarını Bitcoin ile talep ettikleri zaman, bu ödemeler Strike gibi mobil ödeme uygulamaların partnerlikleri sayesinde yapılabilmişti. Aslında olayın özünde takımlar yine de maaşları Amerikan doları olarak ödeme yapmış, yalnızca Strike aracılığıyla bu miktar Bitcoin’e çevrilerek oyunculara gönderilmişti.

Belediye başkanı Suarezin de maaş ödemesini yine benzer şekilde Strike aracılığıyla alacağı gözüküyor. Miami innovasyon müdürü Mike Sarasti, Suarez’i Strike uygulamasına kayıt olmaya davet etmiş ve kendisi de uygulamanın fonksiyonelliğini test ettiğini şu sözlerle açıklamıştı:

“Benim kendi ödememin bir kısmını alırken yaşadığım deneyimim kusursuzdu.”

Already sent over @ln_strike link to register. My experience receiving a portion of my pay last week went flawlessly. And Mayor already scaling my "pilot" to 💯 allocation. Boss move. — Mike Sarasti (@Sarasti) November 2, 2021

New York şehri ve Miami arasındaki kripto ve blok zinciri endüstrilerini geliştirmek için yaşanan bu tatlı rekabet de fikirlerin ötesine geçebilecek gibi duruyor. Çarşamba günü Adams Bloomberg’e yaptığı açıklamalarda kendi şehri için CityCoin isminde kripto paralarını çıkaracaklarını söyledi. Miami de Ağustos ayında kendi kripto parası MiamiCoin’i çıkarmış ve buradan o tarihten beri 20 milyon dolarlık bir kar elde etmişti.