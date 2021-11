New York Belediye Başkanı İlk 3 Maaşını Bitcoin İle Alacak

Miami belediye başkanının bir sonraki maaşını Bitcoin ile alacağını açıklamasının ardından seçilmiş New York şehri belediye başkanı da bu planı yükselterek ilk üç maaşını Bitcoin ile alacağına söz verdi.

Amerikalı belediye başkanları maaşlarını Bitcoin olarak almaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde bir sonraki maaşının tamamını Bitcoin olarak kabul edecek olan Miami’nin arkasından New York belediye başkanı da benzer bir atılım yaptı. Salı günü seçilerek New York şehrinin belediye başkanı olan Demokrat Eric Adams, kampanyası sırasında verdiği sözleri tutmaya başlıyor. Seçim kampanyası sürecinde seçilmesi durumunda kripto paraları benimseyeceğini söyleyen Adams, seçildikten sonra ilk üç maaşını Bitcoin olarak alacağını açıkladı. Adams attığı tweet ile şu ifadeleri paylaştı:

In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait!

— Eric Adams (@ericadamsfornyc) November 4, 2021