X kullanıcılarının artan memnuniyetsizliği, gözleri yeni alternatif Bluesky platformuna yönlendirdi. Sessiz sedasız büyüyen bu platform, artık ciddi bir X alternatifi olarak gösteriliyor. Türkiye’deki Bluesky kullanıcı sayısı 250 bin sınırına dayanmış durumda ve bu artış hızıyla haziran sonunda 500 bini geçmesi bekleniyor.

İçindekiler Bluesky kullanıcı sayısı gün geçtikçe artıyor

Bluesky kullanıcı sayısı gün geçtikçe artıyor

X alternatifi arayışında olan birçok kullanıcı, merkeziyetsiz yapısıyla öne çıkan Bluesky platforma yöneliyor. 2023’te ilk Türk kullanıcılarının platforma katılmasıyla başlayan süreç, bugün Türkiye’yi Bluesky en çok kullanan ilk 10 ülke arasına sokmuş durumda.

Bu gelişmenin arkasında ise sosyal medya platformlarında yaşanan sansür, algoritma manipülasyonları ve politik müdahaleler yer alıyor. Twitter’ın eski sahibi Jack Dorsey’nin desteklediği proje, 2021’de “kamu yararına” misyonuyla doğdu.

Geliştiricisi Jay Graber’in kurduğu altyapı sayesinde her kullanıcı kendi sunucusunda özgürce içerik yayınlayabiliyor. Bu da, erişim engellerine karşı ciddi bir avantaj yaratıyor. X’te yaşanan algoritma sorunları ve içerik kısıtlamaları sonrası, kullanıcıların Bluesky’a geçişi hız kazandı.

ABD, Brezilya ve Almanya’daki politik gelişmelerin ardından Türkiye’de de benzer bir dijital göç gözleniyor. Sosyal medya uzmanlarının belirttiğine göre, bu göç dalgasının haziran sonunda kritik eşiği aşması ve Bluesky’ın Türkiye’de yaygın bir X alternatifi haline gelmesi bekleniyor.

App Store verileri, platformun en çok indirilen sosyal medya uygulamaları arasında olduğunu gösteriyor. Şirketler ve bireysel kullanıcılar için bu, yeni fırsatların kapısını aralayabilir. Henüz yolun başında olan Bluesky, pazarlama, içerik üretimi ve dijital etkileşim açısından erkenden pozisyon alanlara büyük avantajlar sunabilir.

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