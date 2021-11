Miami Belediye Başkanı Maaşını Bitcoin İle Alacak!

43. Miami Belediye Başkanı olarak görev yapan Amerikalı avukat ve politikacı Francis Suarez, Twitter hesabından yaptığı duyuruda bir sonraki maaşını Bitcoin (BTC) ile alacağını bildirdi. Francis Suarez, paylaşımında Bitcoin’i maaş ödemesi olarak kabul eden ilk Amerikalı milletvekili olacağını belirtti.

I’m going to take my next paycheck 100% in bitcoin…problem solved! @Sarasti can you help? https://t.co/v4YdPZ0tYc

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) November 2, 2021