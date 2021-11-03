Miami Belediye Başkanı Maaşını Bitcoin İle Alacak!

43. Miami Belediye Başkanı olarak görev yapan Amerikalı avukat ve politikacı Francis Suarez, Twitter hesabından yaptığı duyuruda bir sonraki maaşını Bitcoin (BTC) ile alacağını bildirdi. Francis Suarez, paylaşımında Bitcoin’i maaş ödemesi olarak kabul eden ilk Amerikalı milletvekili olacağını belirtti.

I’m going to take my next paycheck 100% in bitcoin…problem solved! @Sarasti can you help? https://t.co/v4YdPZ0tYc — Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) November 2, 2021

Miami Herald’a göre, Miami belediye başkanının yıllık maaşı 187.500 dolar. CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin son 7 günde %7,81, son 24 saatte %2 arttı. Yazı sırasında lider kripto para birimi Bitcoin 63.196 dolardan işlem görüyor. Mevcut Bitcoin fiyatına göre Francis Suarez’in toplam maaşı yaklaşık 3 BTC değerinde. Francis Suarez, maaşının Fintech Strike veya Bitwage kullanarak Bitcoin’e çevrileceğini söylüyor.

Bu yıl 2 Şubat gibi erken bir tarihte, Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, Bitcoin’in “önümüzdeki birkaç yıl için en büyük hikaye” olacağını belirtmişti. Belediye Başkanı Suarez’in kendisinin de hem BTC hem de ETH varlıkları bulunuyordu.

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Francis Suarez liderliğinde Miami, şehrin hazinesinin bir kısmını Bitcoin’e yatırmayı planlıyor. Bu, Miami’yi ABD’de ve dünyada şehrin hazinesinin bir kısmını önde gelen kripto para birimine yerleştiren ilk şehir haline getiriyor. Miami, emlak sektöründe de dijital varlık ödemelerini aktif olarak uyguluyor. Geçtiğimiz mayıs ayında Miami’de bulunan üst düzey lüks bir kat mülkiyeti olan Arte by Antonio Citterio, artık yeni konut geliştirmeleri ve özel apartman satın alımları için bir ödeme yöntemi olarak kripto para birimini kabul edeceğini duyurmuştu.

Haziran ayında da ünlü Fransız DJ David Guetta, Miami sahilindeki dairesini satmak için 14 milyon dolarlık Bitcoin veya Ethereum ödemesini kabul edeceğini açıklamıştı.