Çılgın milyarder Elon Musk, Cuma günü Fransa’da yaptığı açıklamada, beyin çipi girişimi Neuralink’in bu yıl ilk insan denemesine başlamasını beklediğini söyledi. Paris’teki VivaTech etkinliğinde konuşan Neuralink kurucu ortağı Musk, Neuralink’i tetraplejik veya paraplejik bir hastaya implante etmeyi planladıklarını söyledi. Neuralink hastalara yardımcı olabilir ve süper insanlar üretebilir! İşte Neuralink’in gelecek planları!

Elon Musk Şimdi de Süper İnsan Üretme İşine Giriyor!

Aynı zamanda elektrikli otomobil üreticisi Tesla, sosyal medya platformu Twitter ve SpaceX roket fırlatma şirketinin de CEO’su olan Musk, şirketinin kaç hastaya ne kadar süreyle implant takacağını belirtmezken, ilk denemelerin bu yılın sonlarına doğru başlayacağını söyledi.

Geçtiğimiz ay Neuralink, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) ilk insan üzerinde klinik deneyi için izin aldığını açıkladı. Bu, hayvan deneylerini ele alma konusunda bile ABD soruşturmalarıyla karşı karşıya olan bir girişim için kritik bir kilometre taşı. FDA, bir haber kanalına yaptığı açıklamada Neuralink’in beyin implantı ve cerrahi robotunu denemelerde kullanmasına izin verdiğini kabul etti ancak daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

Uzmanlar daha önce Neuralink’in cihazının insanlarda güvenli olduğunu kanıtlayabilmesi halinde, yeni kurulan şirketin ticari kullanım iznini almasının potansiyel olarak on yıldan fazla süreceğini söylemişti. Şirket ayrıca, cihazlarını halihazırda insanlara yerleştirmiş olan diğer nöroteknoloji şirketleriyle de rekabet ediyor.

Musk’ın açıklamalarına göre Neuralink beklenenden daha erken bir şekilde beyin implantı işine girecek. Yine de bu açıklamalara dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Zira Musk daha önce de Neuralink ile ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalarda zaman çizelgelerini kaçırmıştı. Musk, 2019’dan bu yana en az dört kez Neuralink’in yakında insan deneylerine başlayacağını öngörmüştü.

2016 yılında kurulan şirket ilk olarak 2022 yılının başlarında FDA’dan izin istedi ve kurum düzinelerce güvenlik endişesini gerekçe göstererek başvuruyu reddetti. Sorunlardan bazıları cihazın lityum pili, implantın kablolarının beyin içinde yer değiştirme olasılığı ve beyin dokusuna zarar vermeden cihazı güvenli bir şekilde çıkarmanın zorluğuyla ilgiliydi.

Neuralink ayrıca hayvan deneyleriyle ilgili de federal incelemeyle karşı karşıya. 2021’deki bir örnekte, şirket 60 domuzdan 25’ine yanlış boyutta cihazlar yerleştirdi. Tüm domuzlar daha sonra öldürüldü. Çalışanların söylediğine göre daha fazla hazırlıkla kolayca önlenebilecek bir hataydı bu.

Geçen yıl Neuralink çalışanları bir haber kanalına şirketin maymunlar, domuzlar ve koyunlar üzerindeki ameliyatları aceleye getirdiğini ve beceremediğini, Musk’ın FDA onayı almak için personele baskı yapması nedeniyle gereğinden fazla hayvan ölümüne neden olduğunu söyledi. Kaynaklar, hayvan deneylerinin şirketin insan deneyleri için başvurusunu desteklemeyi amaçlayan veriler ürettiğini söyledi.

Bakalım Musk bu sefer ne planlıyor. Eğer gerçekten bu söylendiği gibi aceleye getirilmiş bir şey ise ve bu implantlar hayvan deneklerde bile tam olarak doğru kullanılamıyorsa, Musk’ın bu acelesi insanlığa zarar verebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Beyninizde bir çip ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!