Sherlock Holmes’un kardeşini konu alan Enola Holmes için ilk video geldi

Geçtiğimiz aylarda duyurulan Sherlock Holmes’ün kız kardeşini konu alacak olan Enola Holmes filmi için ilk video Netflix resmi Twitter hesabı üzerinde yayınlandı. Stranger Things’den tanıdığımız sevilen oyuncu Millie Bobby Brown’ın Enola karakterini canladıracağı film, önemli isimleri kadrosunda bulundurmasıyla ilgi çekiyor.

Enola, Sherlock Holmes roman serisinde, iki ağabeyinden daha geç ve daha yetenekli olmasıyla biliniyor. Yapımda Sherlock Holmes rolünde, DC Comics evreninden tanıdığımız Henry Cavill ve diğer erkek kardeş olan Mycroft Holmes rolünde ise Sam Claflin yer alıyor. Açık olarak bir duyuru videosu olduğunu söyleyebileceğimiz yapıma ait fragmanın yakın gelecekte paylaşılması bekleniyor.

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alone loshme reeebtpms wnettyrhitd 🕵️‍♀️🔍 pic.twitter.com/wslDtygxFn — Netflix (@netflix) August 17, 2020

Twitter paylaşımında Netflix, “alone loshme reeebtpms wnettyrhitd” sözleriyle videoyu yayınladı. Mantıklı şekilde düşündüğümüzde hiçbir anlam ifade etmeyen kelimeleri ters çevirip okuduğumuzda ise, Enola Holmes’un 23 Eylül tarihinde Netflix üzerinde yayınlanacağını öğreniyoruz. Muzip şakasıyla seriye uygun bir atıf yapan Netflix, Enola Holmes ile büyük bir başarı yakalamayı hedefliyor.