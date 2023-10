Netflix, son kazanç raporunda son birkaç ay içinde 8,76 milyon yeni abone kazandığını ve küresel kullanıcı tabanının 247,15 milyona ulaştığını gururla açıkladı. Ayrıca, reklam destekli planında bu çeyrekte %70’lik bir büyüme yaşandığını vurguladı. Özellikle en uygun fiyatlı abonelik katmanı, 12 ülkedeki tüm yeni kayıtların %30’unu oluşturuyor.

Netflix, değişen dinamiklere hızlı bir şekilde adapte oluyor ve fiyatlandırma stratejilerini güncelliyor. Temel plan artık 9,99 dolardan 11,99 dolara yükseldi ve Premium plan ise 19,99 dolardan 22,99 dolara çıktı. Diğer yandan, Reklam destekli ve Standart plan fiyatları değişmeden kaldı.

Fiyat ayarlamalarının etkisi sadece ABD ile sınırlı değil. İngiltere’de Temel ve Premium planlar sırasıyla 7,99 £ ve 17,99 £ olarak fiyatlandırılırken, Fransa’da Temel plan 10,99 € ve Premium plan 19,99 € olarak güncellendi.

Netflix, dördüncü çeyrekte gelirinin %11 artarak 8,69 milyar doları aşmasını bekliyor. Abone artışlarının üçüncü çeyrekteki seviyelerini koruması bekleniyor, ancak güçlü ABD dolarının gelirleri yaklaşık 200 milyon dolar düşürebilir.

Şirket, 2023 için %20’lik bir işletme marjı hedefliyor, bu da önceki %18 ila %20 aralığı tahmininin en yüksek sınırıdır. 2024 için ise işletme marjlarının %22 ile %23 arasında olması bekleniyor. Ayrıca, yönetici ücretlendirme modelinde “önemli değişiklikler” yapmayı planlıyor ve performansa dayalı ödülleri teşvik etmeye devam ediyor.

Netflix’in gelecek aylarda heyecan verici içeriklerle dolu bir programı var, bu içerikler arasında ilk canlı spor etkinliği olan “The Netflix Cup,” “Squid Game” reality şovu ve “Scott Pilgrim” animesi de bulunuyor. Ayrıca, Skydance Animation ile yapılan çok yıllık bir anlaşma ile animasyon filmleri için büyük projeler üzerinde çalışacak.

Başlıca yapımlar arasında Adam Sandler’ın başrolünü üstlendiği “Leo” ve en yüksek hasılat yapan stop-motion animasyon filmi “Chicken Run”ın devamı olan “Chicken Run: Dawn of the Nugget” bulunuyor. Ayrıca, Money Heist serisine “The Crown,” Berlin’in son sezonu, “Squid Game: The Challenge” gibi dikkat çekici yapımlar ve ünlü oyuncuların rol aldığı, eleştirmenlerce beğenilen filmler de ekleniyor.