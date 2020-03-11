Netflix
Netflix Türkiye’den 6 proje daha: Exatlon Challange, Atiye ve fazlası!
Netflix, Türkiye’de 6 yeni proje daha duyurdu. İçerisinde Acun Medya’nın gerçekleştirdiği yarışma formatı, Exatlon Challange ve Atiye’nin 3. sezon duyurusu da mevcut.
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Netflix düzenlediği etkinlikte, aralarında üç orijinal dizi, bir yarışma programı, bir orijinal film ve Atiye’nin 3.sezon onayı olmak üzere önümüzdeki dönemde yayınlanması planlanan yeni projelerinin müjdesini verdi.
Dünyanın en büyük içerik platformlarından Netflix, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte 2020’de yayınlanacak içeriklerinden oluşan bir seçkiyi basın mensuplarıyla buluşturdu. Etkinlikte önümüzdeki dönemde Türkiye dahil 190 ülkede yayına girecek yeni Türk orijinal yapımlarından ilk detaylar da paylaşıldı.
Türkiye’nin zengin tarihi ve kültürel mirası sayesinde henüz anlatılmamış birçok hikayeye ev sahipliği yaptığının altını çizen Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş sözlerine şöyle devam etti: “Aynı zamanda muhteşem yazarlara, oyunculara, yönetmenlere ve kamera arkası ekiplere sahibiz. Ülkemizin özgün hikayeleri, bu harika ekiplerin anlatımıyla dünyanın her yerindeki üyelerimiz tarafından büyük bir keyif ve merakla izlenecek. Bu nedenle Türkiye’de daha fazla orijinal içeriğe yatırım yapmaya ve yaratıcı sektörümüz için global bir platform sağlamaya devam etmek istiyoruz.”
Bugün gerçekleşen sunum sırasında bahsedilen duyurularla ilgili bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz:
Şimdiki Aklım Olsaydı
Ay Yapım tarafından üretilen, yaratıcılığını Ece Yörenç’in yaptığı, yönetmenliğini Umut Aral ile birlikte Çağan Irmak’ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda aşağıdaki oyuncular yer alacak.
- Özge Özpirinçci (Reyhan)
- Birkan Sokullu (Nadir)
- Burak Yamantürk (Cihan)
- Elifcan Ongurlar (Ayşe)
- Ahmet Rıfat Şungar (Cem)
- Ümit Erdil (Ateş)
- Feyyaz Yiğit (Hızır)
- Mustafa Avkıran (Sattas)
- Filiz Taçbaş (Nihal)
- Selçuk Borak (Fahrettin)
Reyhan, Nadir ile olan 10 yıllık evliliği içinde kaybolmuş mutsuz bir kadındır. Evliliğinden, sünnetinden beri tanıdığı kocasından, patlak bir prezervatif sonucu hamile kaldığı 9 yaşındaki ikizlerinden, yaşadığı hayattan en çok da kendinden yorulup fena halde sıkıldığı günün gecesinde, yani 27 Temmuz 2018 saat 20.13’de yüzyılın hatta 500 yılın en güçlü kanlı ay tutulması gerçekleşir ve Reyhan bir mucize eseri on yıl öncesine, hayatının dönüm noktası olan o geceye, yani Nadir’in evlenme teklif ettiği o “büyük an”a hem de şimdiki aklıyla geri döner.
Fatma
Fatma (35) sıradan bir temizlikçidir. Kocası Zafer hapisten çıktıktan bir süre sonra ortadan kaybolur. Zafer’i aramaya koyulan Fatma ise bu sırada beklenmedik bir cinayet işler. Zafer’in karanlık bağlantılarının bu cinayeti öğrenmesiyle, Fatma’nın hayatta kalmak için öldürmeye devam etmekten başka çaresi kalmaz. Bu durum, Fatma için bugüne kadar yaşadığı her şeyin intikamını alabileceği bir ritüel haline gelir. Fatma artık bir yandan koca dünyaya sığdıramadığı masum oğlunun öcünü almak isteyen bir anne, diğer yandan işlediği her cinayette kimsenin kendisinden şüphelenmediği bir “temizlikçi kadın” olarak hayata devam eder ve kocasını aramaya başlar. Başak Abacıgil tarafından hayata geçirilen Fatma, yeni ve genç yetenek Özgür Önürme tarafından kaleme alındı.
Sıcak Kafa
Dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihine bulaşan bir delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, gizemli bir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur. Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul’un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan “sıcak kafa”sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.
Yarına Tek Bilet
Türkiye’den çıkan ilk Netflix orijinal filmi olan Yarına Tek Bilet, başarılı oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in başrolünde, Ozan Açıktan’ın yaratıcı gözünden ve kamerasından, OG Medya’nın yapımcılığında ekrana gelecek. Film, Ankara’dan İzmir’e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının (Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz) romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evrilir. Yarına Tek Bilet tüm dünyayla aynı anda 19 Haziran 2020’de Netflix’te yayına girecek.
Exatlon Challange
Acun Medya’nın format sahibi olduğu ve yayınlanmaya başladığı 2017 yılından beri dünya genelinde 58 milyon izleyiciye ulaşarak spor ve reality’yi bir arada sunan Exatlon, yepyeni versiyonuyla izleyicisiyle buluşuyor: Exatlon Challenge. Yeni format, Türkiye’nin en popüler influencer’larını Exatlon’un oldukça çekişmeli bir o kadar da eğlenceli dünyasına davet ediyor.
Orkun Işıtmak’ın sunduğu ve Oğuzhan Uğur’un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı, Türkiye’de 3 Temmuz’da yayına girecek olan fenomen yarışma Exatlon Challenge, hem en başarılı hem de en cesaretli influencer’ını arıyor.
Atiye 3. Sezon
Netflix ilk sezonda gösterdiği başarının ardından, ikinci sezonu 2020 yılı Eylül ayında yayına girecek olan Atiye’nin üçüncü ve final sezonu için onay aldığını duyurdu. 3. sezon çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması planlanıyor.
Yukarıdaki belirtilen yeni orijinal projelerin yanı sıra, gişede büyük başarılara imza atmış Yedinci Koğuştaki Mucize, Biz Böyleyiz ve Eltilerin Savaşı filmlerinin de beyaz perdenin hemen ardından Netflix izleyicisiyle buluşacağının müjdesi de verildi.
Netflix
La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı!
Netflix, en popüler dizilerinden olan La Casa de Papel için 4. sezon fragmanını bugün yayınladı. Dizi, 3 Nisan‘da seyircisiyle tekrardan buluşuyor. Fragmandan da anlaşılacağı üzere dizideki aksiyon ve kaos tüm heyecanıyla kaldığı yerden 4. sezonda da devam ediyor.
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La Casa de Papel 4. sezonuyla 3 Nisan 2020’de Netflix’te!
La Casa de Papel’in 3. sezonunda neler olmuştu? (Spoiler içerir)
Dizinin 2. sezon finalinde darphane soygunu başarıyla sonuçlanmış ve tüm ekip dünyanın farklı yerlerine dağılarak yeni hayatlarına merhaba demişlerdi. Fakat Rio‘nun Tokyo‘ya ulaşmak adına yaptığı hamle sonrası yakalanması sonucunda tüm ekibin Rio‘yu kurtarmak için birleşmesi 3. sezonun ana temasını oluşturuyordu. Dizinin baş kahramanlarından Profesör‘ün Rio‘yu kurtarmakla beraber “son bir iş için” ekibi toplaması ve İspanya’nın tüm altın rezervlerini eriterek çalmayı planlaması ile birlikte tüm heyecan kaldığı yerden devam etti. Bu süreçte aşkına yenik düşen Müfettiş Raquel Murillo ise taraf değiştirenlerden biri olarak karşımıza çıktı.
La Casa de Papel 3. sezon finalinde, çocuğuyla tehdit edilen Nairobi vurulmuş, Raquel yakalanmış, Profesör aşkının öldüğünü düşünüp çaresiz kalmış ve ekip ise her şeyden habersiz yapayalnız durumdaydı. 4. sezon fragmanındaki görüntülere bakılırsa yarıda kalan aksiyon ve kaos aynı şekilde yeni sezonda da devam edecek. Profesör‘ün kusursuz planlarının yeterli olup olmayacağının cevabını ise 3 Nisan‘da hep beraber almış olacağız.
Dizinin başrollerinde; Úrsula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (Profesör), Pedro Alonso (Berlin) Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Stockholm), Itziar Ituño (Raquel Murillo) gibi isimler yer alıyor.
Genel
Netflix sonunda kullanıcılarını dinledi!
Dizi ve film dünyasında önemli bir yere sahip olan Netflix, arayüzünde kullanıcılarının uzun zamandır değiştirmesini istedikleri bir özelliği sonunda kaldırdı.
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Peki Netflix hangi özelliği kaldırdı?
Ünlü online dizi ve film platformu olan Netflix, açıldığından beri getirdiği güncellemelerle yenilikler kazanıyor ve kullanıcılarını rahat ettirme yönünde adımlar atıyor. Keza yaptıkları son güncelleme bunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Amerikalı şirket oldukça şikayet alan “otomatik oynatma” özelliklerini artık kullanıcıların kontrolüne bıraktı. Bunlardan ana sayfada yer alan ve dizi veya filmlerin üzerine fare geldiği andan itibaren ortaya çıkan ön izleme videoları kullanıcı kontrolüne bırakıldı. Bir diğer özellik ise izlediğiniz bölümlerden sonra çıkan ve sizi otomatik olarak bir sonraki bölüme yönlendiren otomatik oynat özelliği. Bu iki özellik uzun zamandır şikayet almaktaydı. En son Star Wars The Last Jedi filminin yönetmeni Rian Johnson‘ın da bu konuda şikayetçi olması ile tepkiler artmış ve Netflix‘in adımlar atması istenmişti.
İşte tam bu nokta da devreye giren platform, insanlara istediklerini verip bu can sıkıcı özellikleri kaldırma şansı sundu. Netflix hesabınızdan “Profil Yönetimi” sekmesine giderek otomatik oynatma kontrolleri ayarlarından istediğiniz seçeneğin tikini kaldırarak bu özelliklerden kurtulabilirsiniz. Ayrıca buradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Dizi/Film/Kitap
İstanbul’un fethini anlatan Rise of Empires: Ottoman fragmanı yayınlandı!
Netflix’in ilk yerli belgeseli Rise of Empires: Ottoman fragmanı Netflix Türkiye YouTube hesabında yayınlandı.
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Hakan: Muhafız ve Atiye’nin ardından Netflix’in üçüncü yerli yapımı geliyor. Netflix’te yayınlanacak yeni belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın resmi fragmanını ve afişini paylaşıldı. Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizi 24 Ocak 2020’de Netflix’te yayınlanacak.
Rise of Empires: Ottoman 24 Ocak’ta yayında!
İngilizce olarak hazırlanan belgesel dizide Türkçe dublaj da yer alacak. Türkçe anlatımını Halit Ergenç’in yapacağı seride Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan’ın da görüşlerine yer verilmiş. Yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği yapımın yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor.
6 bölümde Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un Fethi
6 bölüm olarak hazırlananm Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor.