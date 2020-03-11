Netflix Türkiye’den 6 proje daha: Exatlon Challange, Atiye ve fazlası!

Netflix, Türkiye’de 6 yeni proje daha duyurdu. İçerisinde Acun Medya’nın gerçekleştirdiği yarışma formatı, Exatlon Challange ve Atiye’nin 3. sezon duyurusu da mevcut.

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Netflix düzenlediği etkinlikte, aralarında üç orijinal dizi, bir yarışma programı, bir orijinal film ve Atiye’nin 3.sezon onayı olmak üzere önümüzdeki dönemde yayınlanması planlanan yeni projelerinin müjdesini verdi.

Dünyanın en büyük içerik platformlarından Netflix, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte 2020’de yayınlanacak içeriklerinden oluşan bir seçkiyi basın mensuplarıyla buluşturdu. Etkinlikte önümüzdeki dönemde Türkiye dahil 190 ülkede yayına girecek yeni Türk orijinal yapımlarından ilk detaylar da paylaşıldı.

Türkiye’nin zengin tarihi ve kültürel mirası sayesinde henüz anlatılmamış birçok hikayeye ev sahipliği yaptığının altını çizen Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş sözlerine şöyle devam etti: “Aynı zamanda muhteşem yazarlara, oyunculara, yönetmenlere ve kamera arkası ekiplere sahibiz. Ülkemizin özgün hikayeleri, bu harika ekiplerin anlatımıyla dünyanın her yerindeki üyelerimiz tarafından büyük bir keyif ve merakla izlenecek. Bu nedenle Türkiye’de daha fazla orijinal içeriğe yatırım yapmaya ve yaratıcı sektörümüz için global bir platform sağlamaya devam etmek istiyoruz.”

Bugün gerçekleşen sunum sırasında bahsedilen duyurularla ilgili bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Şimdiki Aklım Olsaydı

Ay Yapım tarafından üretilen, yaratıcılığını Ece Yörenç’in yaptığı, yönetmenliğini Umut Aral ile birlikte Çağan Irmak’ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda aşağıdaki oyuncular yer alacak.

Özge Özpirinçci (Reyhan)

Birkan Sokullu (Nadir)

Burak Yamantürk (Cihan)

Elifcan Ongurlar (Ayşe)

Ahmet Rıfat Şungar (Cem)

Ümit Erdil (Ateş)

Feyyaz Yiğit (Hızır)

Mustafa Avkıran (Sattas)

Filiz Taçbaş (Nihal)

Selçuk Borak (Fahrettin)

Reyhan, Nadir ile olan 10 yıllık evliliği içinde kaybolmuş mutsuz bir kadındır. Evliliğinden, sünnetinden beri tanıdığı kocasından, patlak bir prezervatif sonucu hamile kaldığı 9 yaşındaki ikizlerinden, yaşadığı hayattan en çok da kendinden yorulup fena halde sıkıldığı günün gecesinde, yani 27 Temmuz 2018 saat 20.13’de yüzyılın hatta 500 yılın en güçlü kanlı ay tutulması gerçekleşir ve Reyhan bir mucize eseri on yıl öncesine, hayatının dönüm noktası olan o geceye, yani Nadir’in evlenme teklif ettiği o “büyük an”a hem de şimdiki aklıyla geri döner.

Fatma

Fatma (35) sıradan bir temizlikçidir. Kocası Zafer hapisten çıktıktan bir süre sonra ortadan kaybolur. Zafer’i aramaya koyulan Fatma ise bu sırada beklenmedik bir cinayet işler. Zafer’in karanlık bağlantılarının bu cinayeti öğrenmesiyle, Fatma’nın hayatta kalmak için öldürmeye devam etmekten başka çaresi kalmaz. Bu durum, Fatma için bugüne kadar yaşadığı her şeyin intikamını alabileceği bir ritüel haline gelir. Fatma artık bir yandan koca dünyaya sığdıramadığı masum oğlunun öcünü almak isteyen bir anne, diğer yandan işlediği her cinayette kimsenin kendisinden şüphelenmediği bir “temizlikçi kadın” olarak hayata devam eder ve kocasını aramaya başlar. Başak Abacıgil tarafından hayata geçirilen Fatma, yeni ve genç yetenek Özgür Önürme tarafından kaleme alındı.

Sıcak Kafa

Dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihine bulaşan bir delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, gizemli bir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur. Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul’un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan “sıcak kafa”sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.

Yarına Tek Bilet

Türkiye’den çıkan ilk Netflix orijinal filmi olan Yarına Tek Bilet, başarılı oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in başrolünde, Ozan Açıktan’ın yaratıcı gözünden ve kamerasından, OG Medya’nın yapımcılığında ekrana gelecek. Film, Ankara’dan İzmir’e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının (Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz) romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evrilir. Yarına Tek Bilet tüm dünyayla aynı anda 19 Haziran 2020’de Netflix’te yayına girecek.

Exatlon Challange

Acun Medya’nın format sahibi olduğu ve yayınlanmaya başladığı 2017 yılından beri dünya genelinde 58 milyon izleyiciye ulaşarak spor ve reality’yi bir arada sunan Exatlon, yepyeni versiyonuyla izleyicisiyle buluşuyor: Exatlon Challenge. Yeni format, Türkiye’nin en popüler influencer’larını Exatlon’un oldukça çekişmeli bir o kadar da eğlenceli dünyasına davet ediyor.

Orkun Işıtmak’ın sunduğu ve Oğuzhan Uğur’un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı, Türkiye’de 3 Temmuz’da yayına girecek olan fenomen yarışma Exatlon Challenge, hem en başarılı hem de en cesaretli influencer’ını arıyor.

Atiye 3. Sezon

Netflix ilk sezonda gösterdiği başarının ardından, ikinci sezonu 2020 yılı Eylül ayında yayına girecek olan Atiye’nin üçüncü ve final sezonu için onay aldığını duyurdu. 3. sezon çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması planlanıyor.

Yukarıdaki belirtilen yeni orijinal projelerin yanı sıra, gişede büyük başarılara imza atmış Yedinci Koğuştaki Mucize, Biz Böyleyiz ve Eltilerin Savaşı filmlerinin de beyaz perdenin hemen ardından Netflix izleyicisiyle buluşacağının müjdesi de verildi.