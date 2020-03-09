Samsung
Samsung Galaxy S20 ailesine, Netflix’te HDR10 desteği geliyor!
Samsung Galaxy S20 ve aralarında birçok firmanın kendi cihazının bulunduğu akıllı cihazlara Netflix içerisinde HDR10 destekli içerikleri açma imkanı sunulacak. Böylece kullanıcılar, akıllı cihazlarında bulunan HDR10 desteğini daha etkili şekilde kullanabilecekler.
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Akıllı telefonlarımız, şu günlerde çok daha önemli bir noktada yer almaya başladı. Birçok telefon sahibi, telefonlarını medya içerikleri izlemek için kullanıyor. Ayrıca, amiral gemileri başta olmak üzere birçok telefona 2K panel çözünürlüğü ve daha stabil görüntü için HDR10 desteği gelmeye başladı. Netflix’de gelişen teknolojiye kayıtsız kalmamak adına, kendi yazılım mimarisini değiştiriyor ve HDR10 desteğini Samsung cihazlar için açmaya başlıyor.
Netflix için, ayrıca mobil kullanıcılar önemli bir noktada bulunuyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz sene, içerik platformu Netflix, mobil kullanıcılar için çok daha uygun fiyata satın alınabilen ve sadece telefonlarda kullanılabilen bir abonelik paketi duyurmuş ve birçok kullanıcısını böylece mutlu etmişti.
Firma tarafından açıklanan duyuruya göre, aşağıda listelediğimiz cihazlar HDR10 desteğinin nimetleriyle birlikte Netflix yayınlarını izleyebilecekler;
Netflix’te HDR10 desteğini kullanabilecek Samsung telefonların listesi!
- Galaxy S20
- S20+
- S20+ 5G
- S20 Ultra
- S20 Ultra 5G
- Z Flip
- Fold
- Fold 5G
- Note 10+
- S10 5G
- S10 Lite
Ek olarak, şirket birçok telefonuna HD yayın desteğini de açtığını söylemek gerek. Fakat, aşağıda da yer alan bazı cihazlara zaten destek veriliyordu, bu cihazlar HD destek listesine eklenmesiyle birlikte resmiyet kazanmış oldu;
- Tab A
- Tab A 8.0
- Tab A with S Pen
- Tab Active Pro
- Tab S5e
- Tab S6 Lite
- A9
- A10e
- A30s
- A50s
- A51
- A60
- A70
- A70s
- A71
- A80
- M10s
- M21
- M30s
- M31
- M40
- Note 10 Lite
- S10 5G
- S10 Lite
- S20
- S20+
- S20+ 5G
- S20 Ultra
- S20 Ultra 5G
- XCover 4s
- XCover Pro
- Z Flip
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A31 Geekbench testinde görüldü!
Samsung Galaxy A31 performans testinde görüntülendi. Şirket, uygun fiyatlı model sayısını arttırmaya devam ediyor.
Samsung‘un popüler Galaxy A serisi, yakın gelecekte yeni telefonları bünyesine katarak büyümeye devam edecek. Güney Koreli teknoloji şirketi bu yıl Galaxy A ailesini 10,20,30 diye isimlendirmek yerine 21,31,41 şeklinde isimlendirmeye devam ediyor.
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Performans testi uygulaması olan Geekbench‘te ortaya çıkan telefon, gücünü Exynos ve Snapdragon yerine MediaTek yonga setinden alacak. Bünyesinde sekiz çekirdekli 1.7 GHz hızında çalışan MediaTek MT6768V/CA (Helio P65) yonga seti yer alacak olan telefonda 4 GB RAM bulunacak.
SM-A315F model numarasını taşıyan Samsung Galaxy A31, Geekbench’in testlerinde tek çekirdekli testlerden 349 puan, Geekbench 5.1 çok çekirdekli testlerden ise 1.291 puan almayı başardı.
Basında paylaşılan bilgilere göre Samsung Galaxy A31’in 5.000 mAh’lik bataryayla piyasaya çıkacağını ve hızlı şarj desteğine olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 48 MP’lik ana kamerayla birlikte 5 MP makro kameraya ev sahipliği yapacak. Cihaz, istendiği zaman microSD kartla artırılabilen 64 GB / 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Ön kamera kısmındaysa bizi 25 MP’lik bir kamera karşılayacak.
Son olarak Samsung Galaxy A31 modelinin parmak izi sensörünün cihazın arka kısmında yer alacağı söyleniyor. Cihazın fiyatı konusunda net bilgiler olmasa da fiyat/performans ürünü olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 serisinin altın kaplama seçeneği çıktı
Samsung Galaxy S20 serisi Goldgenie adlı şirket tarafından altın kaplandı. Altın kaplama akıllı telefon modelleriyle ismini sıkça duyduğumuz İngiliz firması, şimdi de Samsung’un yeni modeli ile gündemde.
Lüks tüketimde sınır tanımayan kullanıcılar amiral gemisi telefonlarını altın kaplamaya büyük ilgi gösteriyor. Son zamanların en popüler telefonlarından olan Galaxy S20 serisi şimdi kullanıcılarının karşısına 24 ayar altın ile çıkıyor.
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Goldgenie şirketi Samsung’un Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra olmak üzere üç cihazda da altın kaplayarak satışa sunacak. Fiyatları yeterince yüksek olan amiral gemisi modellerin altın kaplanmış halleri dudak uçuklatıyor.
Söz konusu üç cihazın fiyatları şu şekilde; Galaxy S20 3,397 Euro, Galaxy S20 Plus 3,597 Euro ve Galaxy S20 Ultra 3,797 Euro olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu fiyatlar 4G için geçerli. Eğer cihazı 5G almak isterseniz Galaxy S20 ya da S20 Plus’a 130 dolar daha eklemeniz gerekecek.
Her üç telefonun ön siparişi için Goldgenie’nin web sitesinden erişim sağlanabiliyor. Telefonların çıkış tarihi 13 Mart olarak belirlendi, ön sipariş veren kullanıcılar mart ayının sonunda telefonlarına kavuşabilecek.
Samsung Galaxy S20 teknik özellikleri
- Ekran: 6,2 inç, 120 Hz ve 1080p Dynamic AMOLED
- İşlemci: Exynos 990 ya da Snapdragon 865 (yurt dışı)
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB, 512 GB
- Arka Kamera: 12 MP Sony IMX 555 geniş açılı ana kamera + 64 MP ISOCell S5KGW2 telefoto + 12 MP ISOCell S5K2LA ultra geniş açı, 8K video kayıt.
- Ön Kamera: 10 MP Sony IMX 374
- Batarya: 4.000 mAh
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C
- İşletim Sistemi: Android 10.0
- Renkler: Kozmik Gri, Kozmik Siyah, Pembe ve Mavi
- Boyutlar: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm
- Ağırlık: 164 gram
Akıllı TV
Samsung, bu yıl 8 milyon QLED TV satmayı planlıyor
14 yıldır TV sektöründe lider üreticilerden olan Samsung; son dönemde QLED TV’leri ile adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl ise QLED TV’lerde 8 milyon satış yapmayı hedefleyen Samsung, LG ve Sony’i de alt etmek istiyor.
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Samsung, TV sektöründe ne durumda
Bu yıl 8 milyon QLED TV satmayı hedefleyen Samsung, geçtiğimiz yıl yani 2019’da 5,3 milyon satabildi. Bu da demek oluyor ki geçen yılla kıyasladığımızda; Samsung bu yıl üst segment televizyon satışlarında %50’lik bir artış hedefliyor. Samsung her ne kadar Sony ve LG’yi ana rakipleri olarak belirlese de TV pazarında sektör çok büyük, Philips, Hisense, Xiaomi, Toshiba, Panasonic gibi birçok fazla marka sıkı rekabet halinde. Hatta bu markaların geçtiğimiz yıldaki satış rakamlarını incelediğimiz zaman ise Vizio 380.000, Huawei ve TCL 500.000 QLED TV satmış. Bunlar çok ciddi rakamlar olmakla beraber Samsung’un kendisine koyduğu bu hedefin ne kadar gerçekçi olduğu ise merak konusu.
QLED TV satışları Samsung’un TV sektöründeki satış oranlarının sadece %12.1’ine denk gelmesine rağmen Samsung prestij konusu olarak da QLED TV satışlarını çok ciddiye alıyor. Samsung’un aksine LG ve Sony ise OLED TV’lere odaklanmış durumda. Samsung’un QLED TV satışları LG’nin OLED TV satışlarının iki katı kadar fazla olmakla beraber geçtiğimiz yıl Samsung, TV satışlarında Sony’i de ikiye katladı. Bu yıl TV sektöründe başta LG, Sony ve Samsung olmak üzere lider firmaları büyük bir rekabet bekliyor.