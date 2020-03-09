Samsung Galaxy S20 ailesine, Netflix’te HDR10 desteği geliyor!

Samsung Galaxy S20 ve aralarında birçok firmanın kendi cihazının bulunduğu akıllı cihazlara Netflix içerisinde HDR10 destekli içerikleri açma imkanı sunulacak. Böylece kullanıcılar, akıllı cihazlarında bulunan HDR10 desteğini daha etkili şekilde kullanabilecekler.

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Akıllı telefonlarımız, şu günlerde çok daha önemli bir noktada yer almaya başladı. Birçok telefon sahibi, telefonlarını medya içerikleri izlemek için kullanıyor. Ayrıca, amiral gemileri başta olmak üzere birçok telefona 2K panel çözünürlüğü ve daha stabil görüntü için HDR10 desteği gelmeye başladı. Netflix’de gelişen teknolojiye kayıtsız kalmamak adına, kendi yazılım mimarisini değiştiriyor ve HDR10 desteğini Samsung cihazlar için açmaya başlıyor.

Netflix için, ayrıca mobil kullanıcılar önemli bir noktada bulunuyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz sene, içerik platformu Netflix, mobil kullanıcılar için çok daha uygun fiyata satın alınabilen ve sadece telefonlarda kullanılabilen bir abonelik paketi duyurmuş ve birçok kullanıcısını böylece mutlu etmişti.

Firma tarafından açıklanan duyuruya göre, aşağıda listelediğimiz cihazlar HDR10 desteğinin nimetleriyle birlikte Netflix yayınlarını izleyebilecekler;

Netflix’te HDR10 desteğini kullanabilecek Samsung telefonların listesi!

Galaxy S20

S20+

S20+ 5G

S20 Ultra

S20 Ultra 5G

Z Flip

Fold

Fold 5G

Note 10+

S10 5G

S10 Lite

Ek olarak, şirket birçok telefonuna HD yayın desteğini de açtığını söylemek gerek. Fakat, aşağıda da yer alan bazı cihazlara zaten destek veriliyordu, bu cihazlar HD destek listesine eklenmesiyle birlikte resmiyet kazanmış oldu;