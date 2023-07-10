Ekranınızın doğru kalibrasyonda ve renk optimizasyonunda olduğundan emin olmak mı istiyorsunuz? Günümüzdeki HDR (Yüksek Dinamik Aralık) özellikleri çok yardımcı olmakla birlikte, her cihaz HDR teknolojisi ile uyumlu değildir ve birçok kişi kendi özel ayarlarını yapmayı tercih eder.

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İşte burada test ekranları devreye giriyor; bu dijital renk örnekleri, renk ayarlarınızı (ton, doygunluk, kontrast ve sıcaklık gibi) düzgün bir şekilde yapabilmeniz için size yardımcı olur. Daha sofistike test ekranları, renk seçimlerinizi mevcut kare hızınız ve çözünürlüğünüzle uyumlu hale getirmenize yardımcı olabilir, böylece hiçbir detayı kaçırmazsınız.

Ancak, bu tür çok amaçlı test ekranlarını bulmak modern eğlence dünyasında beklenenden daha zor olabilir. Ancak Netflix bu konuda bir çözüm sunuyor. İşte bunun nasıl kullanılacağı.

Netflix’teki test ekranı sayfasına gidin. Netflix’e giriş yapın ve test modellerine erişmek için bu web sayfasına gidin. Bu sayfayı görmüyorsanız, “test patterns” aramak için arama işlevini kullanın. Ekran çözünürlüğünüze ve fps’nize en yakın deseni seçin. Ardından Listeme Ekle’yi seçin. Artık herhangi bir cihazda Netflix listenize başvurabilir ve bu test modeline erişebilmeniz gerekir. Test modelini açın ve çalışmasına izin verin. Parlaklık/siyah denge kontrollerinizle başlayın. Test modelinin sol tarafındaki dört koyu lekeye bakın. Her birinin temel bir desen oluşturan çeşitli siyah ve gri bölümleri var. Desenin koyu ve açık gri kısımlarını kolayca görene kadar parlaklığı ayarlayın. Yanlardaki dikey koyu gri çubuklar da dahil olmak üzere siyah arka plana karışmamalıdırlar. Kontrast/beyaz denge ayarınızla aynısını yapmanın zamanı geldi. Ekranın sağ üst köşesindeki beyaz yamaya bakın. Aynı şeyi burada yapın, ancak açık grinin farklı renklerine bakacaksınız. Ekranınızda renk derinliği veya bit derinliği için bir ayar olup olmadığını kontrol edin. Varsa bu kısım için doygunluk ayarlarını da kullanabilirsiniz. Şimdi sağ taraftaki üç renkli yamaya bakın. Üç ana renk için daha açık ve daha koyu tonları görene kadar renk derinliğinizi ayarlayın. Renk körüyseniz, tüm ayarlamaların mümkün olduğunca doğru olduğundan emin olmak için bu bölüm için bir ortak almak isteyebilirsiniz. Ekranınızda netlik ayarını veya benzer bir seçeneği arayın. Bu kısım için, yakına kalkmak ve ekranın ortasında küçük ölçülerle işaretlenmiş bir cetvel gibi yatay olarak kesilen sayı çubuğuna bakmak isteyeceksiniz. Bu ölçüm sayıları bulanık değil, farklı olana kadar keskinliği ayarlayın. Köşelerdeki dış daireler de bu konuda biraz yardımcı olabilir.