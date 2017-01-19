Netflix Son Çeyrekte Kullanıcı Rekorunu Bir Kez Daha Kırdı

Netflix’in için kesin olan iki şey varsa o da Amerika dışında harika şekilde büyümesi ve daha fazla izleyici için yaptırdığı yapımların gayet güzel olması.

Netflix bugün 2016’nın son çeyreğine ait finansal raporlarını yayınladı ve ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Platforma 2016’nın son çeyreğinde tam 7.04 milyon kişi üye oldu ve yeni bir rekor kırıldı. 2015’in son çeyreğinde kırılan son rekor 5.59 milyondu.

Yeni üyelerin bir çoğu Amerika dışından geliyor. Bu sayı yaklaşık 5.12 milyon kişi ve platformun geliri 2.48 milyara ulaştı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36 fazla. Şirketin hisse fiyatı da tüm zamanların en yüksek miktarına ulaşarak 133 dolar oldu. Yatırımcılar da bu durumdan son derece memnun.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında firma 2017 yılında 1000 saatlik orijinal içerik ekleyeceklerini duyurmuştu. 2016’da eklenen orijinal içerikten 400 dakika daha uzun bir süre. Yine Ekim ayında yapılan açıklama ile 2017 yılında büyümeye 6 milyar dolar harcanacak bu da geçen senekinden 1 milyar dolar daha fazla.