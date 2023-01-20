Netflix, köklü bir yenilenme sürecine giriyor ve şirketten ardı ardına cesur kararlar geliyor. Kısa bir süre önce CEO değişikliği haberiyle gündeme gelen şirket, şimdi de şifre paylaşımına getirilen engelin sınırlarını genişletmeyi planlıyor. Firma, bundan sonra “Ya hep, ya hiç.” ilkesini benimseyecek!

Netflix, Kullanıcıları Kaybetme Pahasına Bu Hamleyi Yapacak!

Şirketin hissedarları için hazırlanan bir raporda bu konuya değinen şirket, şifre paylaşımının şirketin geleceğe yönelik planlarını baltaladığını söylüyor.

“Günümüzdeki yaygın hesap paylaşımı, Netflix’e yatırım yapma ve onu geliştirme konusundaki uzun vadeli planlarımızı baltalıyor. Kullanım koşullarımız, Netflix kullanımını tek bir hane ile sınırlasa da, bunun hesaplarını daha geniş bir şekilde paylaşan üyeler için bir değişiklik olduğunun farkındayız. Bu nedenle, üyelerin hesaplarını hangi cihazların kullandığını inceleyebilmeleri ve bir profili yeni bir hesaba aktarabilmeleri de dahil olmak üzere Netflix deneyimini geliştiren yeni özellikleri kullanıcılara sunmak için çok çalıştık. Ücretli paylaşımı ülkelerde yaygınlaştırdıkça, üyeler Netflix hesaplarını birlikte yaşamadıkları kişilerle paylaşmak isterlerse ekstra ödeme yapma seçeneğine de sahip olacaklar.”

Raporda yer alan bu ifadeler, firmanın şifre paylaşımı konusundaki önlemleri sıkılaştıracağı ve Latin Amerika bölgesinde başlayan şifre paylaşımını engelleyen özelliklerin testlerinin diğer ülkelerde de başlayacağını gösteriyor. Firma, bu hamlenin ters tepebileceğini de kabullenmiş durumda. Öyle ki raporda kullanıcıların bir “iptal tepkisi” geliştirebileceğine dair ifadeler bulunuyor. Ancak firma, bu tepkilere rağmen şifre paylaşımını engelleyen bu iş modelinin uzun vadede daha kazançlı olacağını düşünüyor.

Buna göre, Netflix şifre paylaşımını maliyetli bulan yan kullanıcıların kendi hesaplarını açacağını ve bu durumun şirkete kazandıracağı gelirin, firmaya tepki göstererek üyeliklerini iptal eden kullanıcıların oluşturacağı zarardan daha fazla olduğunu düşünüyor.

Firma 222 milyon kullanıcının beraber yaşamadığı kişilerle üyelik paylaşımı yaptığını tahmin ediyor ve bu yan hesapları kullanan hane sayısının 100 milyona ulaştığını söylüyor. Bunun da firma için ciddi bir gelir kapısı olduğunu söylemek mümkün.

Firma, bu engelin sınırlarını genişletmenin yanında yeni önlemleri de devreye sokacak. Öyle ki artık IP adresi kontrolleri, cihaz kimliği kontrolleri ve hesap etkinliği kontrollerini zorunlu hale getirilerek beraber yaşamadığı kişilerle Netflix hesabını paylaşanlar tespit edilecek.

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Bu önlemler her ne kadar firmanın gelirlerini artırabilecek olsa da, firmaya tepki olarak üyeliğini iptal etmeyi düşünenlerin sayısının hiç de az olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle Netflix’in yeni yaptığı zamlarla beraber ülkemizde bu tepkiler çok daha fazla olacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Netflix ücretli hesap paylaşımını ülkemize getirirse üyeliğini iptal eder misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!