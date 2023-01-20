Netflix, son zamanlarda aldığı cesur kararlar ile gündemdeydi. Bir süredir şifre paylaşımını zorlaştırdığı haberleriyle gündeme gelen şirket, geçtiğimiz günlerde iPhone’larda Netflix uygulamasının arayüzünün değişmesiyle gündeme geldi. Dün gelen sürpriz bir karar, şirketi yine hareketlendirdi. Şirketin hem kurucularından biri olan hem de yardımcı CEO’su olan Reed Hastings, ani bir kararla görevinden istifa etti!

Netflix Yönetim Kadrosunda Yer Almaya Devam Edecek!

25 yıldır şirketin yardımcı CEO’su olarak görev yapan ve Netflix’in kurucularından biri olan Reed Hastings’in bu kararı herkesi şaşırttı. Ancak bu kararın arkasında şirket içi bir anlaşmazlık yatmıyor. Zira Hastings yaptığı açıklamalarda bunun kendi kararı olduğunu ve görevi zirvede bırakmak istediğini belirtiyor.

Açıklamasında, “İlk 25 yılımızdan gurur duyuyorum. Bir sonraki çeyrek yüzyılımız için çok heyecanlıyım. Dünyayı eğlendirmek ve üyelerimize daha fazlasını vermek için yapacak çok şeyimiz var. İş modelimizdeki zorluklar ve pandemi süreçleri bizi çok zorlasa da, Netflix ivmelenmek için gerekli şeyleri yaparak ve kazançlarını artırarak bu süreçleri çok iyi yönetti. Yönetim kurulu ve ben, artık benim bu görevi zirvede bırakmam gerektiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullanan Hastings, istifasını nedenini de oldukça açık bir şekilde dile getirmiş.

Her ne kadar Hastings CEO’luk görevinden istifa etmiş olsa da, şirketin yönetim kadrosunda “Yönetim Kurulu Başkanı” olarak görev alacak. Hastings’in koltuğu da boş kalmayacak. 25 yılın ardından yardımcı CEO’luk görevine Greg Peters geliyor. Daha öncesinde Netflix’in “Operasyonlardan Sorumlu Müdürü” olan Peters, 15 yıldır Netflix’te aktif görev alan bir yönetici.

Artık Ted Saranos ve Greg Peters Netflix’in yardımcı CEO’su olarak beraber görev yapacaklar. 15 yıldır beraber çalışan bu ikiliye, Hastings’in güveni tam. Firmanın köklü bir yenilenme sürecine girdiği bir zamanda gelen bu görev değişikliği, Netlix’in yenilenme sürecini hızlandıracak.

İlginizi Çekebilir: iPhone için Netflix Yeni Arayüze Kavuştu!

Video akış platformlarının sayısının artmasıyla kan kaybeden Netflix, yeni iş modelleriyle beraber kullanıcı sayısını artırabilir. Zira, HBO Max ve Disney+ gibi diğer video akış platformları, bir süredir Netflix’in liderlik tahtına göz koymuş durumda ve Netflix’ten çok daha hızlı büyüyorlar. Firma, yeni yönetimle beraber bu gidişatı tersine çevirebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni yönetim başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!