Netflix Samsung Galaxy S22 için Exynos 2200 İşlemcisine Destek Veriyor!

Samsung yakın zamanda 2022 yılı için amiral gemisi serisi olan Galaxy S22 ailesinin tanıtımını yapacak. Şimdiye kadar serinin tüm telefonlarının tasarımı, teknik özellikleri ve muhtemel fiyatlarına kadar tüm bilgileri sızıntı olarak belli olmuş, neredeyse lansmanda anlatacak çok bir şey bırakmamıştı. Görünen o ki Netflix, Galaxy S22 ailesi içi önemli bir bilgiyi daha doğrulamış oldu.

Netflix HD akışını destekleyen akıllı telefonların ve tabletlerin listesini tutmanın yanı sıra, uyumlu yonga setleri için de benzer bir listeye sahip. Şirket, bu listeyi çoğu bölgede (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Galaxy S22 serisine güç verdiği neredeyse onaylanan yonga seti Exynos 2200’ün eklenmesiyle güncelledi.

Galaxy S22 serisinin Netflix HD’yi (ve tabiki HDR’yi) destekleyeceği oldukça açık ve bekleniyor. Ancak yine de bu keşif, yeni telefonların yeni duyurulan yonga setinden güç alacağını dolaylı olarak doğruluyor. ABD, Hindistan ve Çin gibi bölgelerde Samsung’un Snapdragon 8 Gen 1 destekli modeller satılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Samsung Galaxy S22 serisinin özellikleri neler?

Galaxy Unpacked etkinliğinde en az üç telefon tanıtılması bekleniyor: Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra. Söylentilere göre Galaxy S22, 6.1 inç ekrana, Galaxy S22 Plus ise daha büyük bir 6.6 inç panele sahip olacak. Her ikisi de 50 MP birincil, 12 MP ultra geniş ve 10 MP telefoto lens içeren kameralara sahip olacak. Galaxy S22 Ultra modeli ise Note 20 Ultra benzeri bir tasarım ve serinin en gelişmiş kamera özelliklerine sahip olacak. Galaxy S22 serisi resmi olarak 9 Şubat’ta tanıtılacak. Daha fazla Samsung Galaxy S22 serisi hakkında bilgi almak istiyorsanız buradaki linkten haberlerimize göz atabilirsiniz.