Akıllı Telefonlar
Netflix Oyunları Şimdi Tüm Androidlerde!
Tahmin edersiniz ki daha önce Netflix’in böyle bir işe soyunacağını kimse tahmin etmemiştir diye düşünüyoruz. Buna rağmen Netflix, mobil deneyimine oyun eklemenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyor ve Temmuz ayında yapılan ilk duyurunun ardından Ağustos ayında belirli bir pazarda deneme çalışması başlamıştı.
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Oyun hizmetini seçilen bölgelerde test ettikten sonra Netflix dün, oyun kataloğunun tamamının artık Netflix aboneliği için ödeme yapan tüm Android kullanıcıları tarafından kullanılabileceğini duyurdu. Oyun kütüphanesindeki oyunlar oldukça az olmasına rağmen, gelecekte daha fazla oyunların ekleneceği de Netflix tarafından söylendi.
Netflix aboneleri bugünden itibaren beş adet mobil oyunu oynayabilirler. Bu oyunlardan bazıları da şu şekilde:
- Stranger Things: 1984,
- Stranger Things 3: The Game,
- Shooting Hoops,
- Card Blast
- Teeter Up.
Bu oyunların herhangi bir reklam, ek ücret ve uygulama içi satın alma içermediğini söylememiz lazım. Oyunlar oynayabilmek için tek ihtiyacınız olan bir Netflix aboneliği. Zira Google Play’deki birçok ücretsiz oyun uygulama içi satın alımlar sebebiyle kullanıcılarını çileden çıkarabiliyor.
🎮📱 Let the Games Begin📱🎮
Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.
It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At
— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021
Netflix oyunları nasıl oynanır?
Netflix aboneleri, Android cihazlarında indirmek için herhangi bir oyunu seçebilecekleri özel bir oyun satırı ve oyunlar sekmesi görecekler. Eğer Android bir tabletten Netflix kullanıyorsanız özel oyunlar satırını görebilir veya kategoriler açılır menüsünden oyunlar seçebilirsiniz. Bu oyunlar aynı hesapta birden fazla cihazda oynanabilir durumda. Bazı oyunların internet bağlantısı gerektirebileceğini, ancak çevrimdışı oynayabileceğiniz bazı oyunlar olduğunu ve ileri de hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak oynanabilecek oyunların olacağını da hatırlatalım. Ayrıca oyunlarınız otomatik olarak Netflix profilinizde belirlediğiniz dil tercihine göre varsayılan olacak ve belirli bir dil henüz belirli bir oyun için mevcut değilse, varsayılan olarak İngilizce olacaktır. Oyunlar çocuk profillerinde kullanılamayacak.
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