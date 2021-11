Netflix Oyunları Şimdi Tüm Androidlerde!

Tahmin edersiniz ki daha önce Netflix’in böyle bir işe soyunacağını kimse tahmin etmemiştir diye düşünüyoruz. Buna rağmen Netflix, mobil deneyimine oyun eklemenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyor ve Temmuz ayında yapılan ilk duyurunun ardından Ağustos ayında belirli bir pazarda deneme çalışması başlamıştı.

Oyun hizmetini seçilen bölgelerde test ettikten sonra Netflix dün, oyun kataloğunun tamamının artık Netflix aboneliği için ödeme yapan tüm Android kullanıcıları tarafından kullanılabileceğini duyurdu. Oyun kütüphanesindeki oyunlar oldukça az olmasına rağmen, gelecekte daha fazla oyunların ekleneceği de Netflix tarafından söylendi.

Netflix aboneleri bugünden itibaren beş adet mobil oyunu oynayabilirler. Bu oyunlardan bazıları da şu şekilde:

Bu oyunların herhangi bir reklam, ek ücret ve uygulama içi satın alma içermediğini söylememiz lazım. Oyunlar oynayabilmek için tek ihtiyacınız olan bir Netflix aboneliği. Zira Google Play’deki birçok ücretsiz oyun uygulama içi satın alımlar sebebiyle kullanıcılarını çileden çıkarabiliyor.

