Netflix Orijinal yapımlarının sayısı pandemi nedeniyle düşüşte

Netflix, 200 milyonu aşkın abonesiyle dünyanın açık ara en popüler dijital yayın platformu. Son senelerde üye sayısını katlamaya devam eden platformun büyüme hızı, pandemi yılında insanların evlerinde daha çok vakit geçirmesi sebebiyle ivmesine ivme katmıştı. Ancak görünen o ki, pandemi Netflix için genel anlamda faydalı olurken, bazı olumsuzluklar ve aksaklıklar da getirmiş. Salgın nedeniyle deyim yerindeyse tepe taklak olan prodüksiyon ve çekim takvimi, şirketin adeta ‘amiral gemisi’ diye niteleyebileceğimiz Orijinal yapımlarının sayısını bu yıl bir hayli düşürmüş…

Netflix Orijinal içeriklerinde pandemi yılı nedeniyle %12’lik düşüş

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Netflix ve Orjinal uzun süredir hayatımızda var olan ve artık birbirleriyle özdeşleştirdiğimiz iki kelime. Zira, platformun başarısının arkasındaki en büyük nedenlerden bu şirketin bol keseden ürettiği Orijinal içerikleri. ABD’li yayın devinin en çok izlenilenler listesine baktığımızda bunu kolayca görebilmemiz mümkün. Bu listenin ilk 10’unu The Witcher, Bridgerton, Queen’s Gambit ve Birdbox vb. gibi Netflix Orijinal içerikleri işgal etmekte. Özetle, Orijinal serisi içeriklerin şirketin başarısı için bel bağladığı en önemli yapımlar olduğunu söylersek abartmış olmayız.

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Bugün gelen bilgilere göre, Netflix için kritik derecede önem arz eden bu yapımlar konusunda işler pek de iyi gitmiyor. Öyle ki, Orijinal içeriklerinin sayısı geçtiğimiz senenin bu dönemine kıyasla %12 azaldı. Şirket, 2020 yılının ilk üç ayında 180 adet Orjinal içerik yayımlamıştı. Bu sene ise bu sayı 159’a düştü. Hatta, aynı trendi Nisan ayında eklenilen içerikleri kıyasladığımızda da görmek mümkün. Zira geçtiğim yıl ayın ilk gününde eklenilen içerik sayısı 83 iken, bu rakam bu yıl için sadece 40. Uzmanlar bu düşüşün nedeninin ise pandemi dolayısıyla çekimlerde yaşanılan aksaklıklar olduğu konusunda hemfikir.

Diğer platformlar da aynı sıkıntıdan muzdarip

Görünüşe göre, içerik sıkıntısı Netflix’le sınırlı değil. Bloomberg’in raporuna göre, Hulu; Disney Plus; HBO MAX ve Amazon Prime Video gibi diğer dijital yayın devleri de aynı sorundan muzdarip. Örneğin, ABD’den çıkan birçok popüler yapımda imzası olan HBO şirketinin dijital platformu HBO MAX bu problemin etkilerini en güçlü şekilde hisseden markalardan biri. Öyle ki, platform “Generation” adlı yapımı dışında bu sene yayımladığı tüm içerikler çekimleri pandemiden önce yapılmış yapımlar. HBO MAX, geçtiğimiz sene bu dönem ise bu seneye kıyasla 5 katı içerik yayımlamıştı. Keza ayı durum yine başka bir ABD’ye özgü platform olan Hulu için de geçerli. Aynı şekilde, yakın zamanda ülkemize de giriş yapan Amazon’un platformu Prime Video da benzer sıkıntılar çekiyor. Şirketin Mart ayında en çok izlenen filmi “Coming 2 America” başka bir stüdyodan alınmış bir yapım. Gördüğünüz gibi trend oldukça belirgin. Pandemi dijital yayın devlerini kendi içeriklerini üretme konusunda büyük bir sıkıntıyı sokmuş durumda…

Çözüm animasyon yapımlar

Pandeminin geleneksel yöntemle çekilen yapımlar üzerinde etkisi kesin. Peki bu durumda Netflix ve diğer platformlar çözümü nerde buldu? Bunun birden fazla cevabı olmasına rağmen en öne çıkanı animasyon yapımlar. Tahmin edebileceğiniz üzere, animasyon içerikler bir araya gelmeden de üretilebiliyor. Tabi, animasyon yapımların bu özelliği pandemi dönemi için büyük bir avantaj. Platfromlar bu avantajı bu zorlu dönemde sonuna kadar kullanmaya çalışmakta. Örneğin, Netflix geçtiğimiz aylarda 2021 yılında 40 adet anime içerik yayımlayacağını açıklamıştı. Bu sayı platform için bir rekor.

Pandemi döneminde yeni içerik sıkıntısı yaşamaya başlayan platformlar için diğer çözümler ise eski yapımlar ve yabancı içerikler. Netflix bu dönemde çok daha fazla eski Hollywood filmi aldı. Keza yine aynı şekilde, şirket ABD dışı yapımlara da ağırlık verdi. Bu durumun iki nedeni var. İlk olarak, önceden çekilmiş yabancı yapımlar platformlar için büyük avantaj sağlamakta. Sadece orijin ülkelerinde yayımlandıklarından, Netflix vb. platformlar bunu dublaj/altyazı ekleyerek uluslararası pazardaki kullanıcılara sunabiliyor. Yabancı yapımların diğer bir avantajı ise her ülkedeki Covid-19 önlemlerinin aynı derecede sıkı olmaması. Salgını daha hafif geçiren ülkeler yumuşak önlemler uyguluyor ve bu çekimlerin gerçekleştirebilmesi için büyük avantaj. Bu nedenle, dijital yayın platformları ABD dışı ülkelere yönelmeye çoktan başladı bile. Bakalım yeni içerik sıkıntısı önümüzdeki aylarda ne durumda olacak…

Kaynak: BusinessInsider, Bloomberg