Dizi/Film/Kitap
Netflix Orijinal yapımlarının sayısı pandemi nedeniyle düşüşte
Netflix, 200 milyonu aşkın abonesiyle dünyanın açık ara en popüler dijital yayın platformu. Son senelerde üye sayısını katlamaya devam eden platformun büyüme hızı, pandemi yılında insanların evlerinde daha çok vakit geçirmesi sebebiyle ivmesine ivme katmıştı. Ancak görünen o ki, pandemi Netflix için genel anlamda faydalı olurken, bazı olumsuzluklar ve aksaklıklar da getirmiş. Salgın nedeniyle deyim yerindeyse tepe taklak olan prodüksiyon ve çekim takvimi, şirketin adeta ‘amiral gemisi’ diye niteleyebileceğimiz Orijinal yapımlarının sayısını bu yıl bir hayli düşürmüş…
Netflix Orijinal içeriklerinde pandemi yılı nedeniyle %12’lik düşüş
Netflix ve Orjinal uzun süredir hayatımızda var olan ve artık birbirleriyle özdeşleştirdiğimiz iki kelime. Zira, platformun başarısının arkasındaki en büyük nedenlerden bu şirketin bol keseden ürettiği Orijinal içerikleri. ABD’li yayın devinin en çok izlenilenler listesine baktığımızda bunu kolayca görebilmemiz mümkün. Bu listenin ilk 10’unu The Witcher, Bridgerton, Queen’s Gambit ve Birdbox vb. gibi Netflix Orijinal içerikleri işgal etmekte. Özetle, Orijinal serisi içeriklerin şirketin başarısı için bel bağladığı en önemli yapımlar olduğunu söylersek abartmış olmayız.
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Bugün gelen bilgilere göre, Netflix için kritik derecede önem arz eden bu yapımlar konusunda işler pek de iyi gitmiyor. Öyle ki, Orijinal içeriklerinin sayısı geçtiğimiz senenin bu dönemine kıyasla %12 azaldı. Şirket, 2020 yılının ilk üç ayında 180 adet Orjinal içerik yayımlamıştı. Bu sene ise bu sayı 159’a düştü. Hatta, aynı trendi Nisan ayında eklenilen içerikleri kıyasladığımızda da görmek mümkün. Zira geçtiğim yıl ayın ilk gününde eklenilen içerik sayısı 83 iken, bu rakam bu yıl için sadece 40. Uzmanlar bu düşüşün nedeninin ise pandemi dolayısıyla çekimlerde yaşanılan aksaklıklar olduğu konusunda hemfikir.
Diğer platformlar da aynı sıkıntıdan muzdarip
Görünüşe göre, içerik sıkıntısı Netflix’le sınırlı değil. Bloomberg’in raporuna göre, Hulu; Disney Plus; HBO MAX ve Amazon Prime Video gibi diğer dijital yayın devleri de aynı sorundan muzdarip. Örneğin, ABD’den çıkan birçok popüler yapımda imzası olan HBO şirketinin dijital platformu HBO MAX bu problemin etkilerini en güçlü şekilde hisseden markalardan biri. Öyle ki, platform “Generation” adlı yapımı dışında bu sene yayımladığı tüm içerikler çekimleri pandemiden önce yapılmış yapımlar. HBO MAX, geçtiğimiz sene bu dönem ise bu seneye kıyasla 5 katı içerik yayımlamıştı. Keza ayı durum yine başka bir ABD’ye özgü platform olan Hulu için de geçerli. Aynı şekilde, yakın zamanda ülkemize de giriş yapan Amazon’un platformu Prime Video da benzer sıkıntılar çekiyor. Şirketin Mart ayında en çok izlenen filmi “Coming 2 America” başka bir stüdyodan alınmış bir yapım. Gördüğünüz gibi trend oldukça belirgin. Pandemi dijital yayın devlerini kendi içeriklerini üretme konusunda büyük bir sıkıntıyı sokmuş durumda…
Çözüm animasyon yapımlar
Pandeminin geleneksel yöntemle çekilen yapımlar üzerinde etkisi kesin. Peki bu durumda Netflix ve diğer platformlar çözümü nerde buldu? Bunun birden fazla cevabı olmasına rağmen en öne çıkanı animasyon yapımlar. Tahmin edebileceğiniz üzere, animasyon içerikler bir araya gelmeden de üretilebiliyor. Tabi, animasyon yapımların bu özelliği pandemi dönemi için büyük bir avantaj. Platfromlar bu avantajı bu zorlu dönemde sonuna kadar kullanmaya çalışmakta. Örneğin, Netflix geçtiğimiz aylarda 2021 yılında 40 adet anime içerik yayımlayacağını açıklamıştı. Bu sayı platform için bir rekor.
Pandemi döneminde yeni içerik sıkıntısı yaşamaya başlayan platformlar için diğer çözümler ise eski yapımlar ve yabancı içerikler. Netflix bu dönemde çok daha fazla eski Hollywood filmi aldı. Keza yine aynı şekilde, şirket ABD dışı yapımlara da ağırlık verdi. Bu durumun iki nedeni var. İlk olarak, önceden çekilmiş yabancı yapımlar platformlar için büyük avantaj sağlamakta. Sadece orijin ülkelerinde yayımlandıklarından, Netflix vb. platformlar bunu dublaj/altyazı ekleyerek uluslararası pazardaki kullanıcılara sunabiliyor. Yabancı yapımların diğer bir avantajı ise her ülkedeki Covid-19 önlemlerinin aynı derecede sıkı olmaması. Salgını daha hafif geçiren ülkeler yumuşak önlemler uyguluyor ve bu çekimlerin gerçekleştirebilmesi için büyük avantaj. Bu nedenle, dijital yayın platformları ABD dışı ülkelere yönelmeye çoktan başladı bile. Bakalım yeni içerik sıkıntısı önümüzdeki aylarda ne durumda olacak…
Kaynak: BusinessInsider, Bloomberg
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Dizi/Film/Kitap
Rick and Morty 5. Sezon çıkış tarihi belli oldu! İşte fragman
Rick and Morty için son zamanların en popüler animasyon dizisi desek herhalde abartmış olmayız. Hatta dizi, içinde bulunduğumuz pandemi dönemine de damgasını vurup, en çok izlenen yapım olmuştu. Yani, 4 sezondur izleyenleri ekrana kilitleyen dizinin rüzgarı hala tüm kuvvetiyle esmekte. Tabi, her ne kadar 4 sezonluk bölüm sayısına sahip olsa da, içerikleri daha hızlı tükettiğimiz şu günlerde dizinin hayranları 5. sezonu uzun bir süredir beklemekte. Neyse ki, dizinin yapımcısı Adult Swim bugün sevindirici haberi bizlerle paylaştı. Rick and Morty 5. Sezon yolda ve çok yakında bizlerle…
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Rick and Morty 5. Sezon 20 Haziran’da ekranlarda
Rick and Morty’nin yapımcısı Adult Swim, bugün, dizinin hayranlarını sevindirecek haberi paylaştı. Merakla beklenen 5. Sezonun ilk bölümü, 20 Haziran günü Kuzey Amerika Doğu Yakası saati ile gece 23:00’da yayımlanacak. Yani, dizinin Türkiye’de muhtemel en erken yayımlanma tarihi için 21 Haziran sabah 06:00 suları diyebiliriz. Hatırlayacağınız üzere, bundan önceki 4 sezonu Türk izleyicisiyle buluşturan platform Netflix olmuştu. Yüksek ihtimalle yeni sezonun da Netflix Türkiye’de olacağını söyleyebiliriz. Ancak, bu konuda henüz resmi bir bilgi olmadığını da belirtelim. Ayrıca, 5. sezonun prömiyer yapacağı 20 Haziran gününün de, “Dünya Rick and Morty Günü” ilan edildiğini söyleyelim. Hatta, daha doğrusu, dizinin yapımcılarının deyişiyle, “sadece dünya değil, var olan tüm evrenlerin dört bir köşesinde kutlanacak, evrenler arası bir gün”. Buna ek olarak, yapımcı Adult Swim, Dünya Rick and Morty Günü’nde 5. Sezonun kamera arkası görüntüleri, özel sürprizler ve sezon içinden sırlar paylaşacağını da söyledi.
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İşte 5. Sezonun fragmanı
Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri 5. Sezon fragmanıyla başbaşa bırakalım:
Fragmanın en dikkat çeken anlarından biri belki de Rick’in gözlerinden Voltron’u görmemiz. Diğer bir dikkat çeken detay ise içinde marlini barındıran tuhaf ve çılgın bir gezegen. Tabi, geçen sezondan kalan soru işaretlerinin de yavaş yavaş cevaplanmaya başlandığını da fragmanda görmekteyiz.
Rick and Morty’nin konusu
Rick and Morty 5. Sezon yolda. Ancak, diziyi henüz izlememiş okuyucularımız için spoiler vermeden dizinin konusunun şöyle bir üstünden geçelim. Öncelikle, dizinin prodüktörlük koltuğunda meşhur Community dizisinden tanıdığımız yapımcı Dan Harmon’ın oturduğunu söyleyelim. Diziyi izleyip izlememe konusunda hala kararsızsanız, umarız bununla birlikte sizi az da olsa ikna edebilmişizdir.
Rick and Morty, Rick adında çılgın bir bilim adamı ve onun Morty adındaki torununun hikayesini konu alıyor. Rick ve Morty, dizi boyunca tehlikeli ve bir o kadar da komik olan çeşitli maceralara çıkıyorlar. Tabi, bu maceralar dünyamızla sınırlı kalmayıp, evrenin çeşitli bölgelerine kadar sıçrıyor. Hatta birden fazla evren dersek daha doğru olur. Bu maceralar ise sadece Rick ve Morty ikilisiyle sınırlı değil. Zira, Rick, birlikte yaşadığı kızı Beth’in kocası Jerry’yi ve diğer torunu Summer’ı da bu absürd maceralara sürüklemeyi ihmal etmiyor. Ana karakterimiz Rick, biraz eksantrik bir kişilik, biraz da içkiyi fazla seviyor tabi. Morty’den bahsetmek gerekirse de, kendisi için Rick’e göre çok daha normal, ancak biraz saf diyebiliriz. Bu zıt ikilinin maceralarını sizin de keyifle izleyeceğinizi düşünüyoruz.
Rick and Morty’de şimdiye kadar neler oldu?
Başlamadan uyaralım, spoiler içerebilir!
#1 – Sezon 1
11 bölümlük sezonun başlarında Rick, Morty ve ailenin geri kalanını tanıdık. Sezon boyunca çeşitli maceralara atılan ikili, daha ilk sezondan bizi güldürmeyi başardı. Bu sezonun dikkat çeken maceralarına ise, Jurassic Park benzeri anatomi parkındaki bölümü, herkesin Morty gribine yakalandığı bölümü ve ikilinin uzaylılar tarafından kaçırıldığı bölümü örnek verebiliriz. Son iki bölüm ise hikaye açısından önemli. Açıkçası bu bölümleri spoiler vermeden anlatmak pek mümkün değil. Bu yüzden eğer merak ediyorsanız izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz.
#2 – Sezon 2
10 bölümlük bu sezon, Rick, Morty ve Summer’ın zamanı durdurup beraber zaman geçirdiği bir bölümle başladı. Bu sezonun belki de en güzel bölümlerinden biri ise Total Rickall adlı bölümdü. Kimin parazit uzaylı, kimin gerçek olduğunu anlamaya çalışırken ne yazık ki Beth, hepimizin favori karakterlerinden Mr. Poopybutthole’u öldürdü. Geri kalan bölümler de bir bu kadar eğlenceliydi.
#3 – Sezon 3
Yine 10 bölümlük olan bu sezon belki de en eğlenceli sezonlardan biriydi. Bu sezonun hikaye açısından önemli kısmı ise son bölümde geldi. Rick’ten artık bıkan aile, ondan ayrı normal bir hayat yaşamaya karar verse de işler o kadar kolay olmadı.
#4 – Sezon 4
Yine çok eğlenceli olan bu sezonun belki de en dikkat çeken yanı Elon Musk’ın konuk olduğu bölümdü. Musk’ın dizideki karakterinin ismi ise “Elon Tusk”tı ve Tuskla’nın CEO’su, Rick’in yakın arkadaşıydı.
Rick and Morty 5. Sezon bakalım bizleri nasıl maceralara sürükleyecek…
Kaynak: IGN
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Dizi/Film/Kitap
Coming 2 America 2021’in en iyi çıkış yapan internet filmi oldu!
Coming 2 America filmi gündemde kalmaya devam ediyor. Amazon’a göre sevilen film 2021 ve son 12 aylık dönemde en iyi çıkış yapan yapım olmayı başardı.
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Amazon’a göre Coming 2 America bu yılın en iyi çıkış yapan internet filmi!
İnternetten dizi ve film yayıncılığı gelişmeye devam ediyor. Netflix‘in başarısının ardından birçok firma kendi platformunu oluşturma kararı aldı. Bu yarışa dahil olan Amazon firması da Prime Video ile başarılı işlere imza attı. Coming 2 America filmini uzun bir aradan sonra hayranları ile buluşturan firma, görünüşe göre ilk izlenimlerden mutlu. Firma yaptığı açıklama ile filmin 2021‘in en iyi çıkış yapan içeriği olduğunu iddia etti.
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Her ne kadar Amazon film için iddialı cümleler kursa da resmi rakamlar henüz açıklanmadı. Ayrıca filmin Meta Critic puanı da pek iç açıcı değil. Filmi beğenenler kadar sert bir şekilde eleştirenler de fazlaca mevcut. Başrolünde Eddie Murphy‘nin yer aldığı yapım 1988‘de çıkan Coming to America‘nın devamı niteliğinde izleyenleri karşılıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Craig Brewer ve John Landis yer almakta. Bakalım bu yılın büyük yapımlarından olan film başarısını sürdürecek mi bekleyip göreceğiz. Filmi Amazon Prime üzerinden rahatlıkla izleyebilirsiniz.
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Dizi/Film/Kitap
Spider-Man 3’ün ismi ve detayları belli oldu!
Spider-Man, Marvel Sinema Evreni’nin (MCU) en sevilen franchise’larından. Birinci ve ikincisi gişe rekorları kıran Spider-Man filmlerinin, üçüncüsü heyecanla bekleniyordu. Buna ek olarak, oyuncuların son zamanlarda sosyal medyada filmin adıyla ilgili yaptıkları şakalar da hayranları daha da heyecanlandırmıştı. Nihayet, bu şakalar bugün açıklığa kavuştu ve filmin ismini öğrendik: Spider-Man: No Way Home… diye umuyoruz, eğer bu da oyuncuların bir şakası değilse.
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Henüz filmin olay örgüsü üzerine bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Ancak, bu filmin Marvel’in son zamanlarda ortaya çıkardığı en ilginç projelerden biri olması muhtemel. Filmin çalışmaları hala sürüyor, ama oyuncuların ve yapımcıların filmle ilgili ketumlukları da sinemaseverleri merakta bırakmaya devam ediyor. Yakın zamanda ise bu heyecanı körüklemek isteyen set ekibinin sosyal medya paylaşımları büyük dikkat çekti.
Spider-Man oyuncuları daha dün paylaşım yapmışlardı!
Filmin 3 başrolü olan Tom Holland, Zendaya ve Jacob Batalon, dün Instagram’da filmden resimler paylaşmışlardı. Ayrıca, paylaşımların açıklama kısmına ise “yeni Spider-Man filminin adını duyurduğum için çok heyecanlıyım” yazmışlardı. Çünkü hepsinin paylaşımlarında yeni filmin sözde isminin yazdığı bir resim daha vardı. Instagram’da yaptıkları bu paylaşımların sebebi aslında hayranlarda esprili bir dille heyecan yaratmak istemelerinden dolayıydı. Ya da, nasıl bakmak istediğinize bağlı olarak, başarılı bir pazarlama kampanyasıydı.
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Filmin adı, resmi Spider-Man Twitter hesabından onay aldı
Spider-Man resmi Twitter hesabı olan @SpiderManMovie, komik bir video paylaşarak filmin adını onayladı. Paylaşılan video Holland’ın, filmin yönetmeni Jon Watts’ın ofisinden kafası karışmış bir şekilde çıkmasıyla başlıyor. Rol arkadaşlarına “bize yine yanlış isim söylemişler” diyen Holland, “neden bize yanlış bilgi verip duruyorlar” diye soruyor. “Çünkü sen hep açık ediyorsun” diye cevap veren arkadaşlarına, “bana bir tane açık ettiğim bir şey söyleyin” diye sitem ediyor. Tam da Zendaya’nın kendisine “Son filmin ismi?” diye cevap verdiği anda, duvardaki resimde bu filmin adını görüyoruz.
This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm
— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021
Yapımın, filmin ismini Spider-Man tarzına uygun olarak komik bir biçimde açıklaması hayranların büyük ilgisini topladı. Son olarak paylaşılan videoda oyuncuların kimyalarının uyuştuğu da açıkça belli oluyor. Bütün bu paylaşımlarla heyecanı arttıran Marvel ve Sony, filmin 21 Aralık 2021’de gösterime gireceğini de açıkladı.
Kaynak: IGN, Marvel, ScreenRant
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