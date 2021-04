Netflix Orijinal yapımlarının sayısı pandemi nedeniyle düşüşte

Rick and Morty için son zamanların en popüler animasyon dizisi desek herhalde abartmış olmayız. Hatta dizi, içinde bulunduğumuz pandemi dönemine de damgasını vurup, en çok izlenen yapım olmuştu. Yani, 4 sezondur izleyenleri ekrana kilitleyen dizinin rüzgarı hala tüm kuvvetiyle esmekte. Tabi, her ne kadar 4 sezonluk bölüm sayısına sahip olsa da, içerikleri daha hızlı tükettiğimiz şu günlerde dizinin hayranları 5. sezonu uzun bir süredir beklemekte. Neyse ki, dizinin yapımcısı Adult Swim bugün sevindirici haberi bizlerle paylaştı. Rick and Morty 5. Sezon yolda ve çok yakında bizlerle…

Rick and Morty gibi favori yapımlarınızı izleyebileceğiniz ve günlük işlerinizi halledebileceğiniz, uygun fiyatlı tabletler listemizi mutlaka incelemenizi öneriyoruz!

reklam

Rick and Morty 5. Sezon 20 Haziran’da ekranlarda

Rick and Morty’nin yapımcısı Adult Swim, bugün, dizinin hayranlarını sevindirecek haberi paylaştı. Merakla beklenen 5. Sezonun ilk bölümü, 20 Haziran günü Kuzey Amerika Doğu Yakası saati ile gece 23:00’da yayımlanacak. Yani, dizinin Türkiye’de muhtemel en erken yayımlanma tarihi için 21 Haziran sabah 06:00 suları diyebiliriz. Hatırlayacağınız üzere, bundan önceki 4 sezonu Türk izleyicisiyle buluşturan platform Netflix olmuştu. Yüksek ihtimalle yeni sezonun da Netflix Türkiye’de olacağını söyleyebiliriz. Ancak, bu konuda henüz resmi bir bilgi olmadığını da belirtelim. Ayrıca, 5. sezonun prömiyer yapacağı 20 Haziran gününün de, “Dünya Rick and Morty Günü” ilan edildiğini söyleyelim. Hatta, daha doğrusu, dizinin yapımcılarının deyişiyle, “sadece dünya değil, var olan tüm evrenlerin dört bir köşesinde kutlanacak, evrenler arası bir gün”. Buna ek olarak, yapımcı Adult Swim, Dünya Rick and Morty Günü’nde 5. Sezonun kamera arkası görüntüleri, özel sürprizler ve sezon içinden sırlar paylaşacağını da söyledi.

reklam

Bu haberi de sevebilirsiniz: Mortal Kombat Movie’den ilk fragman geldi!

İşte 5. Sezonun fragmanı

Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri 5. Sezon fragmanıyla başbaşa bırakalım:

Fragmanın en dikkat çeken anlarından biri belki de Rick’in gözlerinden Voltron’u görmemiz. Diğer bir dikkat çeken detay ise içinde marlini barındıran tuhaf ve çılgın bir gezegen. Tabi, geçen sezondan kalan soru işaretlerinin de yavaş yavaş cevaplanmaya başlandığını da fragmanda görmekteyiz.

Rick and Morty’nin konusu

Rick and Morty 5. Sezon yolda. Ancak, diziyi henüz izlememiş okuyucularımız için spoiler vermeden dizinin konusunun şöyle bir üstünden geçelim. Öncelikle, dizinin prodüktörlük koltuğunda meşhur Community dizisinden tanıdığımız yapımcı Dan Harmon’ın oturduğunu söyleyelim. Diziyi izleyip izlememe konusunda hala kararsızsanız, umarız bununla birlikte sizi az da olsa ikna edebilmişizdir.

Rick and Morty, Rick adında çılgın bir bilim adamı ve onun Morty adındaki torununun hikayesini konu alıyor. Rick ve Morty, dizi boyunca tehlikeli ve bir o kadar da komik olan çeşitli maceralara çıkıyorlar. Tabi, bu maceralar dünyamızla sınırlı kalmayıp, evrenin çeşitli bölgelerine kadar sıçrıyor. Hatta birden fazla evren dersek daha doğru olur. Bu maceralar ise sadece Rick ve Morty ikilisiyle sınırlı değil. Zira, Rick, birlikte yaşadığı kızı Beth’in kocası Jerry’yi ve diğer torunu Summer’ı da bu absürd maceralara sürüklemeyi ihmal etmiyor. Ana karakterimiz Rick, biraz eksantrik bir kişilik, biraz da içkiyi fazla seviyor tabi. Morty’den bahsetmek gerekirse de, kendisi için Rick’e göre çok daha normal, ancak biraz saf diyebiliriz. Bu zıt ikilinin maceralarını sizin de keyifle izleyeceğinizi düşünüyoruz.

Rick and Morty’de şimdiye kadar neler oldu?

Başlamadan uyaralım, spoiler içerebilir!

#1 – Sezon 1

11 bölümlük sezonun başlarında Rick, Morty ve ailenin geri kalanını tanıdık. Sezon boyunca çeşitli maceralara atılan ikili, daha ilk sezondan bizi güldürmeyi başardı. Bu sezonun dikkat çeken maceralarına ise, Jurassic Park benzeri anatomi parkındaki bölümü, herkesin Morty gribine yakalandığı bölümü ve ikilinin uzaylılar tarafından kaçırıldığı bölümü örnek verebiliriz. Son iki bölüm ise hikaye açısından önemli. Açıkçası bu bölümleri spoiler vermeden anlatmak pek mümkün değil. Bu yüzden eğer merak ediyorsanız izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

#2 – Sezon 2

10 bölümlük bu sezon, Rick, Morty ve Summer’ın zamanı durdurup beraber zaman geçirdiği bir bölümle başladı. Bu sezonun belki de en güzel bölümlerinden biri ise Total Rickall adlı bölümdü. Kimin parazit uzaylı, kimin gerçek olduğunu anlamaya çalışırken ne yazık ki Beth, hepimizin favori karakterlerinden Mr. Poopybutthole’u öldürdü. Geri kalan bölümler de bir bu kadar eğlenceliydi.

#3 – Sezon 3

Yine 10 bölümlük olan bu sezon belki de en eğlenceli sezonlardan biriydi. Bu sezonun hikaye açısından önemli kısmı ise son bölümde geldi. Rick’ten artık bıkan aile, ondan ayrı normal bir hayat yaşamaya karar verse de işler o kadar kolay olmadı.

#4 – Sezon 4

Yine çok eğlenceli olan bu sezonun belki de en dikkat çeken yanı Elon Musk’ın konuk olduğu bölümdü. Musk’ın dizideki karakterinin ismi ise “Elon Tusk”tı ve Tuskla’nın CEO’su, Rick’in yakın arkadaşıydı.

Rick and Morty 5. Sezon bakalım bizleri nasıl maceralara sürükleyecek…

Kaynak: IGN